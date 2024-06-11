Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии

ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет и включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка, и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 г. Главный приз конкурса – поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Инновационные технологии сегодня стали не просто привычным явлением, они окружают нас повсеместно. С дошкольного возраста дети знакомятся с интерактивными досками, «умными» столами, проекционными технологиями и системами безопасности. И важно на простом языке рассказать им про возможности, которые открывают интернет вещей, большие данные и искусственный интеллект. При этом курс можно использовать как для самостоятельного просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.