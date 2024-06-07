МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики

Бесплатный курс об интернете вещей могут пройти новосибирские малыши. Образовательная программа для детей четырех-восьми лет состоит из четырех уроков: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Учителями для ребят станут профессор Чудаков и герои мультсериала «Фиксики». Курс в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М» запустили цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Фиксики». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков и фиксики показывают на простых примерах, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети узнают, как создают современную городской среду. Также малыши получают знания об экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 г. Главный приз конкурса — поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«МТС, как цифровая экосистема, видит, какими колоссальными темпами растет количество устройств IoT в России: умные дома, индустриальное оборудование, транспортные системы, медицинские устройства — все это стало частью нашей повседневной жизни. И важно уже с самых ранних лет грамотно и безопасно пользоваться технологиями, разбираться в возможностях, которые каждый человек может получить от применения интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Поэтому вместе с ведущими экспертами цифровой экосистемы МТС мы создали специальный вводный курс по технологиям для дошкольников и учеников начальных классов, в котором в простом и нативном формате вместе с популярными мультгероями расскажем про то, как технологии меняют нашу жизнь. Курс можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков», — сказала руководитель центра социальных и благоприятных программ МТС Ольга Юркова.