Разделы

Техника
|

«Марвел» и ELARI перешли на детское время

«Марвел-Дистрибуция» включила в свой портфель брендов ELARI, одного из ведущих международных производителей носимой электроники. Контракт распространяется на всю линейку детских смарт-часов – рынка, которого не существовало в России до появления в 2016 году первых детских часов ELARI FixiTime, сделанных в партнерстве с мультсериалом «Фиксики».

Линейка детских устройств ELARI включает модельный ряд от бюджетного до высокого ценового сегмента. Помимо уже стандартных для детских смарт-часов функций (GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi-трекинг для отслеживания родителями местонахождения ребенка на карте, GSM/LTE модуль для совершения голосовых вызовов, функция SOS, видеочат, аудиомониторинг и т.д.) премиальные модели ELARI отличаются интеграцией голосовых помощников от «Яндекс» и VK, наличием детского интернет-радио, развивающими играми и т.д. С декабря 2022 года в флагманских моделях появилась важная инновация ELARI KidGram, мессенджер с полным родительским контролем, совместимый с Telegram и призванный разнообразить общение и доступный на часах контент под присмотром родителей.

elari_1.jpeg

Фото: ООО «Марвел КТ»

«Нишу смарт-часов и умных браслетов не назовешь растущей, этот рынок уже достаточно зрелый, но, безусловно, массовый. В сегменте детских часов ELARI один из самых ярких брендов, и это отвечает стратегии «Марвела» делать ставку на производителей-лидеров индустрии. Устройства вендора уже широко представлены в самых разнообразных каналах продаж, которые ELARI поддерживают активными маркетинговыми кампаниями. Мы уверены, что наши широкие возможности как дистрибутора выведут продажи бренда на новый уровень», — отмечает Александр Розов, директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция».

elari_2.jpeg

Фото: ООО «Марвел КТ»

Йосеф Закс, основатель и управляющий директор ELARI: «Россия и СНГ для ELARI исторически являются очень важными рынками, поэтому мы рады что в эти непростые времена нашим эксклюзивным партнером по региону стала такая мощная и позитивная компания как «Марвел», разделяющая наши ценности. Я уверен, что совместно мы сможем подстегнуть рост рынка, так как наши новые функциональные модели призваны помочь родителям решить дилемму «ребенок-смартфон-школа», давая детям гаджет, который они будут любить, а родителям – уверенность и спокойствие что дети занимаются тем, чем нужно, а не тем, чем иногда хочется». Токен: Pb3XmBtzt87btPZmiH6qDKV88798USsarf8MArAРекламодатель: ООО "Марвел КТ"ИНН/ОГРН: 7811365157/1079847067046Сайт: https://www.marvel.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создана уникальная версия Windows 11, из которой вырезали все лишнее. Она почти не расходует память и работает быстрее оригинала. Видео

Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android

Бесплатный аналог Microsoft Office с открытым кодом обновился по-крупному

В России появился новый отечественный Linux. Говорят, его сделал учитель информатики

В дорогих и популярных SSD-накопителях Samsung живет ошибка, прервращающая их в «кирпичи»

Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Показать еще

Наука

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Показать еще