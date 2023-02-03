«Марвел» и ELARI перешли на детское время

«Марвел-Дистрибуция» включила в свой портфель брендов ELARI, одного из ведущих международных производителей носимой электроники. Контракт распространяется на всю линейку детских смарт-часов – рынка, которого не существовало в России до появления в 2016 году первых детских часов ELARI FixiTime, сделанных в партнерстве с мультсериалом «Фиксики».

Линейка детских устройств ELARI включает модельный ряд от бюджетного до высокого ценового сегмента. Помимо уже стандартных для детских смарт-часов функций (GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi-трекинг для отслеживания родителями местонахождения ребенка на карте, GSM/LTE модуль для совершения голосовых вызовов, функция SOS, видеочат, аудиомониторинг и т.д.) премиальные модели ELARI отличаются интеграцией голосовых помощников от «Яндекс» и VK, наличием детского интернет-радио, развивающими играми и т.д. С декабря 2022 года в флагманских моделях появилась важная инновация ELARI KidGram, мессенджер с полным родительским контролем, совместимый с Telegram и призванный разнообразить общение и доступный на часах контент под присмотром родителей.

«Нишу смарт-часов и умных браслетов не назовешь растущей, этот рынок уже достаточно зрелый, но, безусловно, массовый. В сегменте детских часов ELARI один из самых ярких брендов, и это отвечает стратегии «Марвела» делать ставку на производителей-лидеров индустрии. Устройства вендора уже широко представлены в самых разнообразных каналах продаж, которые ELARI поддерживают активными маркетинговыми кампаниями. Мы уверены, что наши широкие возможности как дистрибутора выведут продажи бренда на новый уровень», — отмечает Александр Розов, директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция».

Йосеф Закс, основатель и управляющий директор ELARI: «Россия и СНГ для ELARI исторически являются очень важными рынками, поэтому мы рады что в эти непростые времена нашим эксклюзивным партнером по региону стала такая мощная и позитивная компания как «Марвел», разделяющая наши ценности. Я уверен, что совместно мы сможем подстегнуть рост рынка, так как наши новые функциональные модели призваны помочь родителям решить дилемму «ребенок-смартфон-школа», давая детям гаджет, который они будут любить, а родителям – уверенность и спокойствие что дети занимаются тем, чем нужно, а не тем, чем иногда хочется». ■ Токен: Pb3XmBtzt87btPZmiH6qDKV88798USsarf8MArAРекламодатель: ООО "Марвел КТ"ИНН/ОГРН: 7811365157/1079847067046Сайт: https://www.marvel.ru/