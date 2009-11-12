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Electrolux Trilobite робот-пылесос

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.11.2009 Выбор ZOOM: лучшие пылесосы и пылесосы-роботы 1
07.12.2007 Робот-пылесос Siemens Sensor Cruiser: первый тест игрушки в России 1
13.09.2007 Пылесосы: битва роботов 6
22.11.2002 Робот-пылесос Electrolux можно купить в Рунете 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Electrolux Trilobite и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
LG Electronics 3735 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Hitachi - Хитачи 1501 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Yahoo! 3726 1
Probotics 1 1
iRobot - 62 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Dyson 157 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Miele - Миле 139 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Ferrari NV 159 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 316 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Док-станция - Docking station 560 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 1
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 64 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 155 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Siemens Sensor Cruiser - Робот-пылесос 3 2
EA Origin 195 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Probotics Cye 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 18 1
DeLonghi WF - DeLonghi PENTA - DeLonghi Aquill - серия пылесосов 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
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Германия - Берлин 732 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Чудо техники 60 1
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