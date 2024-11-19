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Ассоциация развития аддитивных технологий и Корпорация развития Зеленограда объявили о сотрудничестве в области развития 3D-печати

Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) и Корпорация развития Зеленограда (ГБУ «КРЗ») заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили исполнительный директор АРАТ Ольга Оспенникова и генеральный директор ГБУ «КРЗ» Владимир Зайцев. Об этом CNews сообщили представители ГБУ «КРЗ».

«Это соглашение — еще один шаг к созданию эффективной экосистемы развития аддитивных технологий в г. Москве. Оно предполагает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества, что, в свою очередь, позволит ускорить реализацию задачи достижения технологического суверенитета», – отметила Ольга Оспенникова.

Партнерство предполагает реализацию совместных проектов и обмен опытом в области развития 3D-печати в России для решения задач импортозамещения, создания новой продукции и трансфера технологий.

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«Корпорация развития Зеленограда курирует межотраслевой кластер новых материалов, главная цель которого – развитие аддитивных технологий. Сегодняшнее мероприятие крайне важно для разработок инноваций в этой сфере благодаря обмену опытом представителей рынка 3D-печати. Мы рады предоставить наши технологические и производственные возможности, а также компетенции во взаимодействии с госструктурами», – сказал Владимир Зайцев.

Также Ассоциация развития аддитивных технологий заключила соглашения о партнерстве и взаимодействии с Национальным проектом «Сделано в России», Ассоциацией развития технологий систем накопления электроэнергии, Ассоциацией предприятий по разработке и производству робототехники и систем интеллектуального управления «Промышленный Кластер «Консорциум Робототехники и Систем Интеллектуального Управления», Научно-образовательным центром «ТулаТЕХ».

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