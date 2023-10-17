Внедрение технологий робототехники в Петербурге начнется с пилотной зоны в «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный

АО «ИТМО хайпарк» и «Консорциум робототехники» договорились о создании на территории инновационного центра пилотной зоны внедрения технологий робототехники на территории Санкт-Петербурга. «ИТМО хайпарк» предоставит предприятиям Консорциума площадки под строительство первых объектов, а сами технологии повысят эффективность инфраструктуры Умного кампуса. Об этом CNews сообщили представители «ИТМО хайпарк».

Стратегическое соглашение накануне подписали директор «Промышленного кластера «консорциум робототехники и систем интеллектуального управления» («Консорциум робототехники») Марина Зинина и руководитель проектов АО «ИТМО хайпарк» Михаил Мастин.

Соглашение предполагает создание на территории инновационного комплексного центра «ИТМО хайпарк» в городе-спутнике Южный на территории Санкт-Петербурга. пилотной зоны внедрения технологий робототехники.

Инновационный центр готов предоставить предприятиям, входящим в консорциум, земельные участки с полной инженерной подготовкой под строительство объектов инновационной, научно-производственной, технологической, деловой или социокультурной инфраструктуры.

Работа консорциума на территории «ИТМО хайпарк» подразумевает запуск прикладных научных исследований, разработку и испытание инновационных технологий в области робототехники. «ИТМО хайпарк» поможет с внедрением этих технологий в реальную экономическую деятельность резидентов, а также будет использовать наработки при построении экосистемы Умного кампуса, формировании комфортной и безопасной среды внутри кампуса. Технологии работотехники, как ожидается, снизят стоимость эксплуатации университетской инфраструктуры и дадут импульс для ее дальнейшей модернизации, как на территории Петербурга, так и других российских городов.

«Соглашение дает нам возможность выстроить дорожную карту внедрения инновационных конкурентоспособных технологий в области робототехники с высоким экспортным потенциалом. А конечной целью этого сотрудничества должно стать создание условий для экономического и технологического роста и национального суверенитета, а также повышение конкурентоспособности страны», - сказал Михаил Мастин.

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«ИТМО хайпарк» — научно-образовательный инновационный центр на базе университета ИТМО, строящийся на юге Санкт Петербурга. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов и Технологической долины с бизнес-парком для технологических компаний. Общая площадь территории — 86 гектаров, из которых 140 тыс. кв. метров займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 183 тыс. кв. метров — общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, научные центры и другие объекты кампуса. В состав нового кампуса войдут три научных центра. На их базе будут работать порядка 50 научных лабораторий и пять производств. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус, два корпуса общежитий запланирована на конец 2025 г.

Город-спутник Южный – новый район Санкт-Петербурга, где планируется создание комфортной городской среды и новых центров притяжения и развития города и области. Здесь будет расположен «ИТМО хайпарк» (86 га) – совместный проект Правительства России, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и университета ИТМО. Город-спутник Южный является стратегическим проектом Санкт-Петербурга и входит в шорт-лист приоритетных проектов России. В новом районе будет создано более 40 тыс. рабочих мест.