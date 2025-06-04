«ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ

Компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые продемонстрировали программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную платформу для решения задач искусственного интеллекта в различных вычислительных средах. Представленная платформа — это полностью отечественная разработка, способная обеспечить технологическую независимость предприятий в области внедрения ИИ-приложений в критически важные сферы — от видеоаналитики и медицины до беспилотных систем и информационной безопасности.

Сегодня российские предприятия, использующие иностранные технологии в своей ИИ-инфраструктуре, сталкиваются с беспрецедентными рисками внезапного отключения сервисов вследствие санкций или блокировок, что может привести к срыву критически важных проектов и вызвать многомиллиардные финансовые потери. Программно-аппаратный комплекс «Лира» создан с учётом этих вызовов: он обеспечивает высокую производительность, доверенность и независимость от иностранных компонентов, закрывая критически важные потребности бизнеса и государства в сфере ИИ.

Программно-аппаратный комплекс «Лира» на базе высокопроизводительного сервера AQserv от группы компаний «Аквариус» оснащен ускорителем нейронных сетей LinQ HPD на базе российских тензорных процессоров и ПО компании «ХайТэк». Решение обеспечивает значительное ускорение вычислений по сравнению с традиционными системами и предназначено для запуска ИИ-приложений и нейросетей на отечественных ускорителях, с возможностью интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий и центров обработки данных.

Ключевыми преимуществами комплекса являются импортонезависимость и максимальная производительность при обработке больших объемов данных.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков сказал: «В условиях растущих геополитических рисков российский бизнес постоянно сталкивается с серьезными угрозами для репутации и технологической конкурентоспособности. В этой ситуации отечественные предприятия нуждаются в надежных технологических решениях, которые обеспечат непрерывность критически важных бизнес-процессов. Программно-аппаратный комплекс «Лира» не просто замещает импортные решения, но и предоставляет конкурентные преимущества в области производительности и информационной безопасности, что особенно важно для стратегических отраслей экономики».

Президента производственной компании «Аквариус» (ГК «Аквариус») Владимир Степанов сказал: «ПАК "Лира" является примером обеспечения технологической независимости – отечественный стек технологий, начиная с проектирования чипа ускорителя до разработки и производства платы, реализующей функции нейронной сети, компилятора, фреймворка, объединённых в ПАК современной отечественной серверной платформой AQServ».

Комплекс «Лира» закрывает потребности российских предприятий в области безопасности и эффективности ИИ-решений. Продукт особенно актуален для организаций, имеющих критическую информационную инфраструктуру – финансового сектора, промышленных предприятий, телекоммуникационных компаний, государственных структур и других отраслей, где требуется обработка больших объемов данных с гарантией информационной безопасности и технологической независимости.