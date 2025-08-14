ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ

ГТЛК, ООО «ХайТэк», АО «Терра Тех» и ООО «БАС» представили первые итоги научного эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

В ходе эксперимента планировалось проверить гипотезу об эффективности комбинированного использования спутниковых технологий, беспилотных авиационных систем (БАС) и искусственного интеллекта (ИИ) для расширения технических возможностей дистанционного зондирования Земли (ДЭЗ). Практическая отработка таких сквозных сценариев откроет путь к созданию унифицированного сервиса съемки, анализа и интерпретации данных ДЗЗ для государственных и коммерческих заказчиков.

По итогам первого этапа эксперимента успешно протестирована установка специального модуля с ИИ на беспилотник, подтверждена возможность обеспечения комплексной обработки информации со спутника и с полезной нагрузки дрона прямо на борту. «Бортовой ИИ» фиксирует изменения объектов наблюдения на основе спутниковых снимков и формирует полетное задание для беспилотника только в те зоны, которые надо доразведать с помощью БАС.

В рамках тестового полета в Нижнем Новгороде проверена также функция по приоритизации и изменению миссий для машин, находящихся в воздухе – с первичной задачи мониторинга объекта на поиск потерявшихся людей в данном случае. Беспилотник с таким сценарием успешно справился.

«Потенциал отрасли БАС огромен, возможности их применения расширяются. Появляется большая перспектива в комбинированном использовании спутников, беспилотников, искусственного интеллекта. И последующего вывода нового предложения на рынок. Первый этап эксперимента доказал, что взаимодополняющие опции этих трех технологий могут расширить применение услуг БАС, помочь при предотвращении чрезвычайных ситуаций и минимизировать их последствия за счет быстрого переключения с оказания услуг на ликвидацию ЧС», – сказал глава ГТЛК Михаил Парнев.

«Применение российских ИИ-ускорителей LinQ на базе тензорного процессора собственной архитектуры в данном эксперименте имеет стратегическое значение для демонстрации возможностей отечественных вычислительных решений в области обработки больших данных дистанционного зондирования Земли. LinQ обеспечивает высокопроизводительную обработку спутниковой информации в реальном времени, что критически важно для эффективной работы нейросетевых алгоритмов. Этот проект наглядно показывает, как российские технологии могут успешно решать задачи цифровизации национальной важности в сфере искусственного интеллекта и космических технологий», – сказал генеральный директор компании «ХайТэк» Андрей Панков.

«Наш опыт и наработки в сфере беспилотной авиации в сочетании с передовыми спутниковыми и ИИ-технологиями от наших партнеров могут стать катализатором для появления новых цифровых сервисов, доступных широкому кругу пользователей. Мы с оптимизмом смотрим на первые результаты эксперимента, видим здесь потенциал для укрепления технологической независимости страны», – сказал генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко.

«Начало нашего сотрудничества по созданию уникальной кросс-отраслевой экосистемы ДЗЗ в интересах различных секторов экономики стартовало с эксперимента по синергии ДЗЗ из космоса и БАС на примере космической и БПЛА съемки с последующей обработкой данных нейросетевыми алгоритмами «Терра Тех». По итогу была смоделирована подсистема обработки и аналитики данных будущей платформы сервисов. Мы сделали первый шаг в направлении создания единой платформы данных ДЗЗ из космоса и с БАС, а также сервиса для съемки, анализа и интерпретации изображений на базе комплексирования технологий на борту БАС. Этот успешный эксперимент подтвердил эффективность нашего подхода и открыл новые перспективы для масштабирования решения. В будущем мы планируем расширять функционал платформы, интегрируя дополнительные источники данных, совершенствуя алгоритмы машинного обучения и разрабатывая специализированные отраслевые сервисы для максимального удовлетворения потребностей бизнеса и государства. Таким образом, наша экосистема станет ключевым инструментом для цифровой трансформации отраслей, обеспечивая оперативный доступ к актуальной геопространственной информации и высокоточным аналитическим решениям», – сказал первый заместитель генерального директора компании «Терра Тех» Максим Болтачев.

Эксперимент продолжится в течение всего 2025 г. Результаты эксперимента будут обработаны, проанализированы и впоследствии обнародованы.

Инициатива соответствует поручениям Президента России по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры, а также по развитию отрасли беспилотной авиации.