«ХайТэк» и НПЦ БАС ТО договорились о стратегическом партнерстве в области БПЛА

Компания «ХайТэк» и Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области (НПЦ БАС ТО) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии достигнутыми договоренностями стороны намерены выстраивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в беспилотных, роботизированных и других системах. Об этом CNews сообщили представители компании «ХайТэк».

Подписанное соглашение предусматривает проведение совместных исследований, тестирований, запусков «пилотных» объектов для усовершенствования и развития технологий ИИ, а также для обеспечения национального суверенитета в области ИИ; экономии времени и ресурсов за счет повторного использования решений в области ИИ, внедрения передовых доверенных типовых сервисов на базе ИИ в различных отраслях промышленности; подготовки и проведения совместной экспертизы по проблематике технического и нормативного регулирования ИИ, в том числе в научно-образовательной сфере.

Сотрудничество «ХайТэк» и НПЦ БАС ТО будет развиваться в следующих направлениях: содействие развитию и укреплению межрегиональных и международных связей в рамках реализации совместных проектов, ИИ-решений, беспилотной техники и вспомогательных систем; мониторинг, анализ и взаимный обмен актуальной информацией, а также представление по взаимной договоренности интересов друг друга в конкретных вопросах и обстоятельствах; организация и проведение конференций, семинаров и презентаций; формирование и реализация совместных программ, исследовательских, прикладных и коммерческих проектов, направленных на инновационное развитие и внедрение цифровых сервисов в области ИИ.

«Мы, как дизайн-центр микроэлектроники, разработавший первый отечественный тензорный процессор для искусственного интеллекта и аппаратные ускорители на его основе, изначально ставили и продолжаем перед собой смелые цели. Для их реализации нам нужны надежные и ответственные партнеры, каковым, без сомнения, является Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области, который сможет эффективно применять наши решения в рамках своих разработок в области БПЛА», – отметил Андрей Панков, генеральный директора компании «ХайТэк».