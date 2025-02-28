Выручка ПАО «ИВА» в 2024 году увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,33 млрд рублей

IVA Technologies, российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за 2024 г. (неаудированные данные). Об этом CNews сообщили представители VA Technologies.

По итогам 12 месяцев 2024 г. консолидированная выручка компании составила 3,33 млрд руб., увеличившись на 36% по сравнению с 2023 г. В структуре выручки наибольшую долю составили доходы от реализации лицензий и услуг от сервисного обслуживания, суммарная доля которых по итогам 2024 г. составила 93%. Наиболее существенную динамику по сравнению с 2023 г. показали доходы от оказания услуг от сервисного обслуживания, которые выросли на 77%, что соответствует стратегии компании по увеличению доли рекуррентной выручки, а также отражает доверие заказчиков к продуктам компании.

Среди ключевых драйверов роста следует отметить расширение продуктовой линейки и начало продаж новых продуктов экосистемы, в том числе реализацию решений на базе искусственного интеллекта, расширение клиентской базы и партнерской сети. По итогам 2024 г. количество клиентов компании выросло на 16% и достигло 623 компании. Партнерская сеть также продолжила активно развиваться и по итогам 2024 г. составила 221 компанию (+40% к 2023 г.).

Важно отметить, что реализация ряда технологичных проектов для крупнейших клиентов компании была отложена на I полугодие 2025 г., в том числе внедрение и начало эксплуатации новых продуктов по результатам успешных пилотных проектов 2024 г. Компания видит существенный потенциал масштабирования продаж новых продуктов как для действующих заказчиков, так и для новых клиентов.

Для обеспечения дальнейшего роста компания активно инвестирует в развитие новых продуктов и расширение штата сотрудников. На конец 2024 г. численность персонала превысила 380 человек, увеличившись на 64% по сравнению с 2023 г., при этом 70% сотрудников на данный момент составляют ИТ-специалисты и инженеры-разработчики.

Комментарий генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского: «Финансовые и операционные результаты IVA Technologies за 2024 г. подтверждают нашу стратегию по созданию импортоопережающих продуктов в сфере корпоративных коммуникаций. Мы вышли на рынок с инновационным решением – единой платформой IVA One, которая содержит в себе сразу несколько корпоративных инструментов – почту, ВКС, телефон, календарь, цифровых помощников на основе ИИ. Уже на этапе пилота продукт начал пользоваться повышенным спросом среди наших заказчиков. В планах IVA Technologies продолжить развивать свои продукты, увеличивать инвестиции в разработку и расширять зоны присутствия, выходя на иностранные рынки».

Раскрытие аудированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2024 г. планируется в конце марта.