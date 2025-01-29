Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО

Компания IVA Technologies объявляет о включении платформы для бизнес-коммуникаций IVA One в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Платформе присвоен регистрационный номер 26114. Решение о добавлении IVA One в Реестр отечественного ПО принято 27 января 2025 г., что открывает новые возможности для использования продукта в различных отраслях, включая государственные структуры и предприятия из сферы КИИ. О об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Для нас это важный шаг в подтверждении технологической независимости отечественных решений и в укреплении позиций на рынке. Включение IVA One в реестр российского ПО дает нашим клиентам дополнительные гарантии безопасности и стабильности, а также возможность использовать инновационные инструменты для повышения эффективности работы. Мы продолжим развивать платформу, чтобы ее пользователи могли работать еще быстрее и удобнее».

IVA One — единая платформа для корпоративных коммуникаций, которая объединяет в одном окне все необходимые инструменты для сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары, электронную почту, календарь, адресную книгу, систему распознавания речи и онлайн-переводчик на базе нейронных сетей, а также сервисы для автоматизации бизнес-процессов.

IVA One ориентирована на решение одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются современные компании: необходимостью переключаться между множеством приложений и платформ, что снижает продуктивность сотрудников и увеличивает затраты времени на коммуникацию. IVA One позволяет сократить время на переключения между приложениями, объединив все необходимые сервисы в одном интерфейсе и минимизировав количество переходов между ними. Одним из основных принципов платформы является удобство интерфейса — «два клика для решения любой задачи».

IVA One обладает различными возможностями для обеспечения безопасности и контроля за данными. IVA ID — единое «окно» для входа пользователей во все приложения и одновременно инструмент для администрирования и обеспечения информационной безопасности. Он позволяет управлять правами сотрудников, задавать различные уровни доступа в зависимости от роли человека в организации и интегрироваться с внешними системами через открытый API. Платформа включает в себя настройки прав доступа. Также предусмотрены возможности для хранения данных на собственных серверах компании.

В ближайших планах компании — развитие функционала платформы с использованием искусственного интеллекта, внедрение нового инструмента для управления задачами, файлового менеджера, а также расширение возможностей интеграции с другими корпоративными системами.