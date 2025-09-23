Разделы

IVA Technologies и Российско-китайский центр цифровой экономики договорились о сотрудничестве

Российский разработчик корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Стороны договорились об обмене опытом и реализации совместных ИТ-проектов в сфере цифровизации и искусственного интеллекта с последующим выходом на международные рынки.

Мехри Алиев, директор РКЦ ЦЭ: «Это партнерство открывает новые возможности для укрепления технологического суверенитета стран БРИКС. Совместные проекты с IVA Technologies позволят ускорить внедрение передовых решений в реальный сектор экономики, повышая конкурентоспособность России и Китая на глобальном рынке».

Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies: «Мы рады объединить усилия с Российско-китайским научно-исследовательским центром цифровой экономики для создания прорывных решений. Наше сотрудничество будет направлено на развитие цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта, что соответствует целям устойчивого развития и технологического лидерства БРИКС».

