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IVA Technologies начала сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и лаборатория безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ договорились о тестировании и пилотировании решений на базе ИИ для корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Одним из ключевых направлений совместной работы станет повышение точности распознавания речи с помощью метода «Clarispeech» на основе LLM-посткоррекции. Этот подход позволяет значительно повысить точность расшифровки звонков, учитывая эмоциональный окрас, профессиональную лексику и другие характеристики речи, улучшить качество аналитики разговоров путем извлечения сущностей, интентов и тем, а также автоматизировать процессы на основе речевых команд в CRM.

Стороны также договорились о проведении совместной научно-исследовательской работы, что позволит углубить знания в области искусственного интеллекта и его применения в корпоративных коммуникациях.

Совместные проекты осуществляются в рамках заключенного на ЦИПР соглашения о сотрудничестве между Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) и российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies.

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Заместитель генерального директора IVA Technologies Виктор Петров: «Создание независимой экосистемы корпоративных коммуникаций с высоким уровнем интеллектуальной автономии требует постоянного обновления технологий и внедрения инновационных решений. Сотрудничество с лабораторией безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ является важным шагом в этом направлении, позволяя IVA Technologies предложить своим клиентам передовые решения для делового общения, отвечающие высоким стандартам качества и безопасности».

Руководитель лаборатории безопасного искусственного интеллекта AIRI-МТУСИ Олег Рогов: «Ключевыми направлениями работы нашей лаборатории являются как фундаментальные исследования безопасности ИИ, так и практическое внедрение перспективных методов. Особое значение мы придаем решению актуальных бизнес-задач для таких компаний, как IVA Technologies, обеспечивающих защищенной корпоративной связью предприятия в России и за рубежом. Совместные прикладные исследования R&D-подразделения российской высокотехнологичной компании и университетской лаборатории нацелены на повышение конкурентоспособности решений на внутреннем и глобальном рынках и укрепление цифрового суверенитета страны».

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