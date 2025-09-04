Каждый пятый педагог внедряет новые цифровые инструменты в образовательный процесс

К началу нового учебного года компания IVA Technologies представила исследование об инструментах вовлечения во время онлайн-занятий. Итоги показывают: цифровые форматы закрепились в образовании, но главный вызов для учителей — удержать внимание учащихся. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В отличие от традиционных классов, где физическое присутствие и взаимодействие между учениками и учителем помогают поддерживать концентрацию, онлайн-обучение предъявляет особые требования к организации образовательного процесса. По данным аналитического отчета, среди преподавателей востребованы простые и понятные инструменты вовлечения вроде демонстрации экрана или интерактивных досок. Однако уже каждый пятый педагог использует искусственный интеллект и геймификацию в обучении.

Онлайн прочно вошел в привычку

Исследование IVA Technologies показало: 42% педагогов, которые ведут дистанционные занятия, совмещают онлайн и офлайн в равных долях, еще 15% делают ставку преимущественно на онлайн-обучение, и только 2% ведут занятия полностью в дистанционном формате. Таким образом, онлайн перестал быть «временной мерой», а стал рабочим инструментом в арсенале большинства преподавателей.

Ученики: ядро — школьники и молодые специалисты

Средняя школа (10–15 лет) — 44%.

Старшеклассники (15–18 лет) — 32%.

Студенты и молодые специалисты (18–35 лет) — 30%.

Именно эти группы формируют главную аудиторию онлайн-образования.

Базовые инструменты

Опрос показал, что учителя активно используют базовые инструменты онлайн-платформ. Среди них: демонстрация экрана — 88%; демонстрация презентационных материалов — 68%; обмен файлами и хранение — 56%; совместная работа с документами — 40%; встроенные чаты и реакции — 39%.

Интерактив в прямом эфире

Главный вызов онлайн-обучения — удержать внимание учеников в виртуальной среде. 59% учителей фиксируют средний уровень вовлеченности. Но у трети — он уже высокий.

Использование онлайн-платформ для проведения лекций и вебинаров открыли новые возможности для учителей интегрировать различные интерактивные элементы в свои занятия для повышения вовлеченности: от голосований до воспроизведения исторических реконструкций в VR-режиме.

Интерактивные инструменты вовлечения, которые используют учителя

Видеоматериалы/медиа — 67%; опросы/голосования — 59%; чаты и обсуждения — 56%; интерактивные доски, которые имитируют традиционные доски и дают возможность писать, рисовать, прикреплять файлы в режиме онлайн — 56%; групповые задания — 45%; геймификация — 27%; искусственный интеллект — 21%; VR/AR — 3%.

Опрос IVA Technologies показал, что педагоги чаще всего используют «традиционные» цифровые форматы: видеоматериалы, опросы, чаты и интерактивные доски. Однако интерес к ИИ уже есть у каждого пятого опрошенного. Искусственный интеллект в образовании еще не стал мейнстримом, но уже перестал быть «технологией будущего», став рабочим инструментом. По словам опрошенных учителей, они используют ИИ для составления домашних заданий, тестов, генерации визуальных материалов - изображений и презентаций.

Некоторые преподаватели уже используют в своей работе технологии VR/AR. Благодаря воссозданной реальности учащиеся могут путешествовать по всему миру, изучая различные места и культуры, проводить физические и химические опыты, исследовать человеческое тело, погружаться в историческое прошлое, исследуя древние храмы.

Ученики «за»

Искусственный интеллект, видеоматериалы, опросы, интерактивные чаты и доски — все это делает образовательный процесс более занимательным и персонализированным. Ученики могут заниматься в своем собственном темпе, получать мгновенную обратную связь и погружаться в учебный материал с помощью технологий, которые ранее казались фантастикой.

Позитивный фон подтверждают и сами учащиеся: 64% реагируют положительно на использование инструментов вовлечения во время онлайн-занятий, и лишь 4% заявляют о низкой вовлеченности.

Методология

Формат: онлайн-анкетирование.Выборка: 100 преподавателей и репетиторов России. Период: август 2025 г. География: Россия. Профиль участников: школьные учителя, репетиторы, преподаватели вузов и дополнительного образования.

Цель опроса — выявить, какие инструменты и методы вовлечения используют педагоги и как они оценивают эффективность онлайн-занятий.