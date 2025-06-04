Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности. Соглашение подписали директор по информационным технологиям АЛРОСА Вадим Желтухин и генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В рамках комплексного перехода на отечественное ПО в АЛРОСА состоится замещение иностранных средств коммуникаций на российские решения от IVA Technologies. Внедрение платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU со встроенным мессенджером будет направлено на создание единого коммуникационного пространства и обеспечение высокого уровня безопасности, предъявляемого к АЛРОСА, которая является субъектом критической информационной инфраструктуры. Также одним из ключевых факторов сотрудничества является совместимость продуктов IVA Technologies с отечественными решениями в области информационной безопасности, операционными системами и программным обеспечением.

Импортозамещение средств коммуникации позволит сотрудникам компании проводить совещания, вебинары и другие онлайн-мероприятия, а также общаться в корпоративном мессенджере с использованием широкого функционала российской разработки. Кроме того, в дальнейшем планируется создать кластер на базе программного обеспечения IVA SBC, который будет фильтровать нежелательный трафик, предотвращая угрозы кибератак.

Андрей Шарак, Lansoft, — о трех стратегических направлениях развития рынка
Импортонезависимость

«Сотрудничество с IVA Technologies открывает новые горизонты для повышения эффективности и безопасности нашей работы. Партнерство является важным шагом в процессе импортозамещения в алмазодобывающей компании. Оно поможет оптимизировать внутренние коммуникации и улучшить взаимодействие между командами. Особенно важно, что в IVA уделяется особое внимание требованиям информационной безопасности, направленным на обеспечение сохранности данных и конфиденциальности информации, безопасное проведение внутрикорпоративных видеоконференций», – сказал директор по информационным технологиям Вадим Желтухин.

«Мы гордимся возможностью работать с АЛРОСА – мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. IVA Technologies готова предложить свои инновационные разработки для развития российской ИТ-отрасли и достижения технологической независимости отечественных компаний. Это сотрудничество будет способствовать росту качества и технологичности продукции, а также станет важным шагом в обеспечении надежности и безопасности деловых коммуникаций в АЛРОСА, что особенно актуально в условиях внешней конъюнктуры», – сказал генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Сбербанк создал нового «сверхразработчика» софта

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2: Сети 5G в Москве обойдутся в 106 миллиардов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще