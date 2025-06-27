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IVA One – лауреат премии «Инновация года» CNews

На ежегодном форуме «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» состоялось награждение компаний за достижения в области внедрения и развития ИТ-технологий. Единая платформа IVA One, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «Инновация года в корпоративных коммуникациях».

IVA One — решение для деловых коммуникаций и совместной работы. Платформа объединяет в одном суперприложении все ключевые инструменты для работы сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары и конференции, календарь, адресную книгу, электронную почту и инструменты для оптимизации бизнес-процессов.

IVA One способно заменить множество разрозненных приложений и обеспечить компанию интегрируемым и масштабируемым решением. Основная идея платформы — два клика для решения любой задачи. В условиях растущего спроса на импортонезависимые платформы и перехода бизнеса к интегрированным решениям такие продукты способны задать новые стандарты в своей категории.

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Технологии идей

На торжественной церемонии объявления победителей «Инновация года» CNews награду получил заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies Виктор Петров.

«Это признание стало возможным благодаря усилиям всей команды IVA Technologies. Мы убеждены, что цифровая экосистема должна быть незаметной, и наша задача — упростить жизнь пользователям, избавив их от разрозненных приложений. IVA One разработана таким образом, чтобы стать единственным коммуникационным приложением для сотрудников. Наша команда продолжит работать над инновациями и улучшениями, чтобы обеспечить нашим клиентам эффективные бизнес-коммуникации», – сказал Виктор Петров.

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