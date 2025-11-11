Разделы

Мобильное приложение Росреестра стало доступно на всех основных платформах

Ранее Росреестр представил мобильное приложение для устройств на платформе Android в магазинах RuStore и Google Play. Теперь оно стало доступно на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

Приложение направлено на повышение доступности государственных услуг в цифровом формате для широкого круга пользователей — от граждан до профессиональных кадастровых инженеров.

«Наша цель — сделать государственные услуги максимально удобными и доступными в любом месте и в любое время. Запуск приложения во всех магазинах мобильных приложений завершает этап полной кроссплатформенной доступности. Теперь пользователи всех популярных операционных систем могут получать ряд услуг Росреестра прямо со своего смартфона», — сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Ключевой функционал приложения включает синхронизацию с личным кабинетом на официальном портале ведомства, что обеспечивает удобный доступ к своим данным и истории обращений с мобильных устройств. Пользователи могут получать актуальные сведения об объектах недвижимости, включая технические характеристики и кадастровую стоимость.

В приложении реализован расширенный поиск объектов по кадастровому номеру или адресу с отображением на публичной кадастровой карте. Доступны различные слои пространственных данных, поиск ближайших офисов Росреестра и электронная запись на приём.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Также через мобильный сервис можно подавать заявления на корректировку контактных данных, исправление технических ошибок и другие административные процедуры с возможностью отслеживать статус рассмотрения в реальном времени.

Дополнительный функционал включает уведомления о продаже долей в праве общей собственности, доступ к актуальным новостям ведомства, оперативное взаимодействие со службой поддержки и интегрированную систему поиска по содержанию приложения.

