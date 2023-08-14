Росреестр и «Вконтакте» приняли меры по блокировке объявлений о продаже выписок из ЕГРН

По обращению Росреестра в социальной сети «Вконтакте» удалены объявления частных лиц и компаний о продаже выписок из ЕГРН. Предоставление таких услуг сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости. Об этом сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

«Получить официальную электронную выписку из ЕГРН вы можете только на официальных сайтах Росреестра и ППК «Роскадастр» или непосредственно на портале «Госуслуг». Ее формирование происходит за секунды, а данные – легитимны и заверяются электронной подписью ответственных лиц. Документы, заказанные любым другим «путем», могут содержать недостоверные сведения или запрос после оплаты не будет обработан вовсе», – заявил заместитель руководителя ведомства.

Максим Смирнов также рассказал, что Росреестр на постоянной основе проводит мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления незаконного оборота сведений, содержащихся в ЕГРН, и совместно с представителями контрольно-надзорных, судебных органов и владельцами различных интернет-ресурсов организует мероприятия по сокращению теневого рынка продажи выписок из ЕГРН.

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За три года, с 2020 г., удалось выявить и прекратить деятельность 387 сайтов-двойников, а также удалить более 1000 объявлений о перепродаже реестровых сведений.

Предоставление сведений из ЕГРН в виде выписок относится к исключительной компетенции ППК «Роскадастр». За организацию деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.