«Группа Астра» и Uztelecom подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom — заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпоративный сектор страны.

Ключевые направления партнёрства включают адаптацию и локализацию программных продуктов «Группы Астра» для потребностей узбекистанского рынка, а также создание совместных технологических решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой.

«Мы рады начать сотрудничество с Uztelecom — одним из ведущих телекоммуникационных операторов Узбекистана. Наше партнёрство открывает новые возможности для развития цифровой экосистемы страны и внедрения передовых технологических решений», — отметил Антон Бугрецов, руководитель дирекции развития международного бизнеса «Группы Астра».

«Сотрудничество с «Группой Астра» позволит нам предложить клиентам надёжные и современные ИТ-решения, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности. Это важный шаг в развитии цифровой трансформации Узбекистана», — сказал Жавлон Исламов, заместитель председателя правления по коммерческим вопросам Uztelecom.

Соглашение закладывает основу для долгосрочного сотрудничества между компаниями и способствует укреплению технологического суверенитета Узбекистана в сфере информационных технологий.