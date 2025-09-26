Разделы

Бизнес
|

«Группа Астра» и Uztelecom подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom — заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпоративный сектор страны.

Ключевые направления партнёрства включают адаптацию и локализацию программных продуктов «Группы Астра» для потребностей узбекистанского рынка, а также создание совместных технологических решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой.

«Мы рады начать сотрудничество с Uztelecom — одним из ведущих телекоммуникационных операторов Узбекистана. Наше партнёрство открывает новые возможности для развития цифровой экосистемы страны и внедрения передовых технологических решений», — отметил Антон Бугрецов, руководитель дирекции развития международного бизнеса «Группы Астра».

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

«Сотрудничество с «Группой Астра» позволит нам предложить клиентам надёжные и современные ИТ-решения, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности. Это важный шаг в развитии цифровой трансформации Узбекистана», — сказал Жавлон Исламов, заместитель председателя правления по коммерческим вопросам Uztelecom.

Соглашение закладывает основу для долгосрочного сотрудничества между компаниями и способствует укреплению технологического суверенитета Узбекистана в сфере информационных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще