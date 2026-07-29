Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198506
ИКТ 15319
Организации 11738
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27038
Персоны 86614
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

Узбекнефтегаз НХК Uzbekneftegaz

Узбекнефтегаз НХК - Uzbekneftegaz

АО «Узбекнефтегаз» — компания, занимающаяся добычей, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Крупнейшая государственная компания в Узбекистане. Деятельность нефтегазовой отрасли охватывает всю цепочку нефтегазовых операций, начиная от геологоразведки, разработки месторождений нефти и газа, бурения, добычи, до переработки углеводородов, производства нефтепродуктов, нефтегазового и химического оборудования и обеспечения потребителей нефтепродуктами.
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 Узбекистан реализует масштабную программу цифровизации промышленности с инвестициями $1,2 млрд 1
03.07.2023 «Первый бит» перевел «Шуртанский газохимический комплекс» (Узбекистан) на «1С:ERP» 2
22.04.2019 Schneider Electric будет развивать цифровую экономику Узбекстана 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Узбекнефтегаз НХК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Schneider Electric 614 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 1
9578 1
УзбекАтом 1 1
Ташкент-Сити - Международный деловой центр - Tashkent City 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26137 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7811 1
SCRUM - Методология совместной работы 162 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 743 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16164 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5185 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2904 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36092 1
1С:ERP Управление предприятием 838 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 698 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1009 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Куватов Фахриддин 1 1
Бахронов Алиёр 1 1
Узбекистан - Республика 1998 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 287 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 1
Франция - Французская Республика 8170 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21586 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53347 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6656 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6731 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2877 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6580 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще