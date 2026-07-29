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Узбекнефтегаз НХК Uzbekneftegaz
АО «Узбекнефтегаз» — компания, занимающаяся добычей, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Крупнейшая государственная компания в Узбекистане. Деятельность нефтегазовой отрасли охватывает всю цепочку нефтегазовых операций, начиная от геологоразведки, разработки месторождений нефти и газа, бурения, добычи, до переработки углеводородов, производства нефтепродуктов, нефтегазового и химического оборудования и обеспечения потребителей нефтепродуктами.
СОБЫТИЯ
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Узбекнефтегаз НХК и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
|Schneider Electric 614 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 1
|Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 1
|1С 9578 1
|УзбекАтом 1 1
|Ташкент-Сити - Международный деловой центр - Tashkent City 1 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
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