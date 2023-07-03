«Первый бит» перевел «Шуртанский газохимический комплекс» (Узбекистан) на «1С:ERP»

Проект создания единой системы управления и учета на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.5» реализовал международный ИТ-интегратор «Первый бит». Цифровизация помогла менеджменту «Шуртанского газохимического комплекса» эффективней управлять производственно-хозяйственными процессами и сократить трудозатраты в подразделениях на 30%. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

ООО «Шуртанский газохимический комплекс» (ШГХК) имеет важное значение для экономики и развития Узбекистана и осуществляет переработку природного газа для дальнейшего производства высокорентабельной продукции. Предприятие перерабатывает до 3,9 млрд м3 сырьевого газа в год. Комплекс рассчитан на производство 150 марок линейного полиэтилена высокой, средней и низкой плотностей.

На момент старта проекта весь учет и некоторые другие операции внутри компании велись вручную с помощью MS Excel. Учетные системы компании были обособлены и интеграции между ними не существовало. Внесение оперативных данных в смежные системы учета производилось путем повторного внесения данных вручную. Все эти операции требовали больших трудозатрат от сотрудников, при этом многие задачи оставались нерешенными, поскольку фокус внимания был смещен на ручную обработку, а не на принятие управленческих решений. Кроме того, сбор и учет фактических производственных затрат не производился, поэтому было практически невозможно контролировать бюджет и анализировать движения денежных средств.

Отсутствие единой системы для ведения оперативного и управленческого учета, сбора и формирования отчетности, а также возможностей для анализа и мониторинга процессов в режиме реального времени послужило предпосылкой для старта проекта внедрения решения «1С:ERP Управление предприятием». Дополнительными информационными системами, включенными в проект, стали: «1С: Бухгалтерия предприятия для Республики Узбекистан», «1С: Зарплата и кадры», «1С: Документооборот» и «1С: Договоры» — корпоративная система головной организации АО «Узбекнефтегаз», а также складское оборудование, используемое для автоматизации работы на адресных складах предприятия.

Проект внедрения выполнялся сразу двумя командами из разных офисов ИТ-интегратора «Первый бит». Офис «Первый бит.Ташкент» взял на себя внедрение блоков «Документооборот» и «Управление автотранспортом», а офис «Первый бит.спортивная» занимался внедрением всех остальных модулей. Автоматизация бизнес-процессов происходила по проектной технологии Scrum с использованием методологии Agile. Данный подход был выбран экспертами «Первого бита» для того, чтобы сотрудники ШГХК начали работать в новой информационной системе сразу, по мере готовности блоков. Также в ходе работы проектные команды могли получать оперативную обратную связь от пользователей о функциональной системе и корректировать работу ПО до его ввода в опытно-промышленную эксплуатацию.

Благодаря переходу «Шуртанского газохимического комплекса» на систему «1С: ERP» повысилось качество и оперативность управления в бухгалтерской и финансовой сферах, а также в сфере контроля основных показателей предприятия. Создание единого информационного пространства повысило эффективность взаимодействия всех участников бизнес-процессов. Возросла оперативность формирования и получения всех видов отчетностей, включая дополнительную консолидированную отчетность, позволяющую руководству компании принимать оперативные управленческие решения.

Отдельно стоит отметить, что в результате реализации проекта руководство холдинга приняло решение о необходимости нормализации НСИ в рамках всего холдинга путем создания специализированных структурных подразделений.

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«Внедренная система «1С:EPR» полностью отвечает нашим требованиям к управлению производственно-хозяйственным процессам и позволяет вести учет товара и готовой продукции, а также фиксировать ресурсную спецификацию готовой продукции в разрезе размерных рядов и матриц», — сказал Фахриддин Куватов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и социальным вопросам «Шуртанского газохимического комплекса».

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«Шуртанский газохимический комплекс» (ШГХК) был открыт на базе газоконденсатных месторождений Шуртан в 2001 г.

«Первый бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7 тыс. специалистов.