UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan

Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн и экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, и бывшему гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (бывшая «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову. Их обвиняют в нарушении Акта о противодей

Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн Швейцарцы допросили бывшего топ-менеджера МТС Узбекская служба радио «Свобода» опубликовала протокол допроса Бекзода Ахмедова, бывшего гендиректора «Уздунробита», узбекского сотового оператора, ранее принадлежащего российской МТС («Мобильным телесистемам»). Ахмедов рассказал об угрозах жизни и вымогательстве, которым он подвергался со сторо

Имущество «дочки» МТС в Узбекистане могут передать госорганам мпания МТС сообщила о том, что ей стало известно о дальнейших попытках отчуждения имущества ИП ООО «Уздунробита» - 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, после ряда неудачных аукционов по пр

Власти России отомстят за МТС С подозревает их в картельном сговоре с целью устранения с узбекского рынка основного конкурента – «Уздунробита», принадлежавшего российской МТС. Закон «О защите» конкуренции позволяет ФАС расс

Узбекская «дочка» МТС подала заявление о банкротстве Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что «Уздунробита», 100% дочерняя компания МТС в Узбекистане, обратилась в Хозяйственный суд Ташкен

Апелляционная коллегия Ташкентского суда отменила решение об обращении имущества «МТС-Узбекистан» в доход государства коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, на решение Ташкентского городского су

Власти Узбекистана передумали разрушать бизнес МТС Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда удовлетворила жалобу сотового оператора «Уздунробита» (на 100% принадлежит российской МТС) на сентябрьское решение суда первой инстанции и отменила конфискацию имущества компании. Об этом говорится в сообщении самого оператора. Напомн

МТС спасла топ-менеджеров, но потеряла имущество Криминальный суд Ташкента вынес приговор четырем топ-менеджерам сотового оператора «Уздунробита», на 100% принадлежащего МТС. Обвиняемые признаны виновными в создании преступной

Менеджеры «МТС-Узбекистан» осуждены, активы переданы государству Ташкентский городской суд по уголовным делам в понедельник назначил наказание по три года условно четырем сотрудникам компании «Уздунробита» («дочка» МТС), обвиняемым в финансовых злоупотреблениях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. По его словам, суд также вынес определение о передачи активов комп

Всемирное GSM-лобби требует прекратить атаку на МТС лась к президенту Узбекистана Исламу Каримову относительно ситуации вокруг узбекской «дочки» МТС - «Уздунробита». В письме, копия которого имеется в распоряжении CNews, Буверо предупреждает Кар

Власти Узбекистана начали арест имущества «дочки» МТС ием генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, вынесло постановление об аресте всего имущества «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. Арест всего имущества «Уздунробита

АРОС: Действия узбекских властей обрекают телекоммуникационную отрасль страны на технологическое отставание ых операторов связи (АРОС) выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. В результате скоординированных действ

Власти требуют с МТС $1,2 млрд Компания МТС сообщила о получение ее 100% узбекской «дочкой» - «Уздунробита» - налоговых претензий от властей республики. По результатам 16 актов налоговых п

МТС назвала незаконным отзыв всех лицензий у своей «дочки» МТС назвала незаконным давление властей, которому подвергается 100% узбекская «дочка» оператора «Уздунробита». Заявление МТС было вызвано обращением Узбекского агентства связи и информации (

Узбекское агентство связи обратилось в суд с заявлением об аннулировании всех лицензий «дочки» МТС я «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ) обратилось в хозяйственный суд г. Ташкент с заявлением об аннулировании всех лицензий оператора «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. По мнению МТС, вменение со стороны УзАСИ якобы незаконной работы филиалов компании без наличия отдельных лицензий не имеет правовых основ

«Дочку» МТС в Узбекистане оштрафовали на $80 млн збекистан в рамках заседаний, синхронно прошедших 6-7 августа 2012 г., вынесли решения о нарушении «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, антимонопольного законодательства, за

Топ-менеджера МТС отпустили из тюрьмы Гражданин РФ Радик Даутов, исполняющий обязанности гендиректора узбекской «дочки» МТС «Уздунробита», вышел на свободу из предварительного заключения, где находился с 27 июня 2012 г

МТС: Атака против нас имеет "скрытые мотивы" Суд Ташкента удовлетворил исковое заявление Узбекского агентства связи и информации о дальнейшем приостановлении действия лицензии компании "Уздунробита", 100-процентной "дочки" МТС в Узбекистане, сроком на 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба МТС. Заявление было удовлетворено, несмотря на своевременное выполнение компанией "У

МТС назвала приостановку действия лицензии в Узбекистане необоснованной и незаконной ператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что, несмотря на своевременное выполнение ИП «Уздунробита», 100% дочерней компанией МТС в Узбекистане («МТС-Узбекистан»), всех требований,

МИД России утешил жену арестованного топ-менеджера МТС Министерство иностранных дел выступило с комментарием по поводу ситуации вокруг «Уздунробита» - узбекской «дочки» МТС. Как сообщает МИД, до узбекской стороны в официальном по

Жена топ-менеджера МТС просит защиты у Владимира Путина Тамара Даутова, жена арестованного и.о. гендиректора крупнейшего узбекского сотового оператора «Уздунробита» Радика Даутова, обратилась с открытым письмом (прочесть полностью) к президенту

9 млн абонентов МТС остались без связи И) приняло решение о приостановлении действия лицензии крупнейшего в республике сотового оператора «Уздунробита» сроком на 10 дней. Решение вступает в силу во вторник, 17 июля, в 18:00 (17:00 п

Топ-менеджеров МТС обвинили в создании преступной группировки екистана выдвинула новые обвинения в адрес руководства крупнейшего в республике сотового оператора «Уздунробита», на 100% принадлежащего российской МТС. По утверждению прокуроров, руководство «

МТС обратилась к руководству Узбекистана с требованием пресечь нарушения законодательства в рамках проверки «МТС Узбекистан» ельства Республики Узбекистан в рамках текущих проверок деятельности иностранного предприятия (ИП) «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, и проведения следственных действий в

МТС заставили отключить 256 незаконных базовых станций Крупнейший узбекский сотовый оператор «Уздунробита» - 100% «дочка» российского МТС – предупредил абонентов о возможном ухудшении кач

Арестованы топ-менеджеры МТС ствий, которые ставят вопрос возможность продолжения работы в стране ее 100% дочернего предприятия «Уздунробита». В частности, были задержаны двое топ-менеджеров компании — и.о. гендиректора, г

Топ-менеджер МТС сбежал от узбекских властей Гендиректор узбекской «дочки» МТС — компании «Уздунробита» - Бехзод Ахмедов срочно покинул страну вместе со всеми ближайшими родственниками

МТС протестировала роуминг в сетях LTE Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о том, что Группа МТС организовала международный роуминг на основе технологии LTE между «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС» (Армения). Компании «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС», входящие в Группу МТС, провели успешное тестирование услуг роуминга в своих сетях LTE и подписали

«МТС Узбекистан» получила разрешение на использование радиочастот в диапазоне 700 МГц для расширения сети LTE «МТС Узбекистан», 100%-ная дочерняя компания российской МТС, получила разрешение на использование радиочастот в диапазоне 700 МГц для расширения зоны и качества покрытия действующей сети «четвёр

«МТС-Узбекистан» внедряет новую биллинговую систему Оператор сотовой связи «МТС-Узбекистан» (100%-ная дочерняя компания МТС) объявил о начале перевода абонентов на новую биллинговую систему с возможностью онлайн-тарификации, которая построена на базе IN-платформы MSCP

«Ситроникс» внедрит платформу для конвергентных решений в «МТС Узбекистан» Компания «Ситроникс» объявила о подписании контракта с дочерней компанией компании МТС - «МТС Узбекистан», оператором мобильной связи в республике Узбекистан и странах Средней Азии, на внедрение платформы для конвергентных решений MEDIO IN/OCS. Срок реализации контракта составит два

В сети «МТС Узбекистан» 4 млн абонентов ы. С начала текущего года активные работы по расширению емкости сети проводились в таких крупных городах, как Ташкент, Наманган, Навои и Шахризаб, где отмечен наибольший рост подключений к сети МТС. «МТС Узбекистан» сегодня предлагает роуминг в сетях 263 операторов в 151 стране мира. Благодаря присутствию группы МТС на рынках СНГ компания обеспечивает абонентам в Узбекистане льготный роумин

Количество абонентов «МТС Узбекистан» достигло 3 млн за последние полгода были самыми высокими за все время работы МТС в Узбекистане – с июля 2007 г. к «МТС Узбекистан» присоединились более миллиона абонентов. В 2007 г. в рамках программы улучшен

МТС довела свою долю в операторе «Уздунробита» до 100% о консолидации миноритарных долей в дочерних компаниях, МТС приобрела 26%-ный пакет акций компании «Уздунробита» у частного инвестора за $250 млн. В результате доля МТС в компании «Уздунроби

МТС завершила покупку 74% акций Uzdunrobita авершила приобретение 74% акций узбекского оператора связиUzdunrobita сообщил РБК. Государственные органы Узбекистана зарегистрировали передачу доли путем внесения изменений в учредительные документы Uzdunrobita. Акции приобретены у двух частных компаний. Сумма сделки $121 млн. Также компания МТС подписала трехлетний опцион на приобретение оставшихся 26% акций оператора за сумму не менее $3

"Уздунробита" подключил 200 тыс. абонентов сотовой связи в Узбекистане Крупнейший узбекский оператор сотовой связи СП «Уздунробита» сообщил, что число его абонентов выросло до 200 тыс. человек. Компания, являющая

Uzdunrobita и Ericsson начали техническую эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Узбекистане Сегодня Uzdunrobita, ведущий оператор сотовой связи в Узбекистане, и Ericsson бъявили о запуске в эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Узбекистане. В соответствии с ранее подписанным договором в кратчайшие