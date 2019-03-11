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UMS Universal Mobile Systems Уздунробита Uzdunrobita МТС-Узбекистан MTS Uzbekistan
СОБЫТИЯ
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|11.03.2019
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Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн
и экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, и бывшему гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (бывшая «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову. Их обвиняют в нарушении Акта о противодей
|10.10.2017
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Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн
Швейцарцы допросили бывшего топ-менеджера МТС Узбекская служба радио «Свобода» опубликовала протокол допроса Бекзода Ахмедова, бывшего гендиректора «Уздунробита», узбекского сотового оператора, ранее принадлежащего российской МТС («Мобильным телесистемам»). Ахмедов рассказал об угрозах жизни и вымогательстве, которым он подвергался со сторо
|14.08.2013
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Имущество «дочки» МТС в Узбекистане могут передать госорганам
мпания МТС сообщила о том, что ей стало известно о дальнейших попытках отчуждения имущества ИП ООО «Уздунробита» - 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, после ряда неудачных аукционов по пр
|21.05.2013
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Власти России отомстят за МТС
С подозревает их в картельном сговоре с целью устранения с узбекского рынка основного конкурента – «Уздунробита», принадлежавшего российской МТС. Закон «О защите» конкуренции позволяет ФАС расс
|16.01.2013
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Узбекская «дочка» МТС подала заявление о банкротстве
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что «Уздунробита», 100% дочерняя компания МТС в Узбекистане, обратилась в Хозяйственный суд Ташкен
|08.11.2012
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Апелляционная коллегия Ташкентского суда отменила решение об обращении имущества «МТС-Узбекистан» в доход государства
коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, на решение Ташкентского городского су
|08.11.2012
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Власти Узбекистана передумали разрушать бизнес МТС
Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда удовлетворила жалобу сотового оператора «Уздунробита» (на 100% принадлежит российской МТС) на сентябрьское решение суда первой инстанции и отменила конфискацию имущества компании. Об этом говорится в сообщении самого оператора. Напомн
|18.09.2012
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МТС спасла топ-менеджеров, но потеряла имущество
Криминальный суд Ташкента вынес приговор четырем топ-менеджерам сотового оператора «Уздунробита», на 100% принадлежащего МТС. Обвиняемые признаны виновными в создании преступной
|17.09.2012
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Менеджеры «МТС-Узбекистан» осуждены, активы переданы государству
Ташкентский городской суд по уголовным делам в понедельник назначил наказание по три года условно четырем сотрудникам компании «Уздунробита» («дочка» МТС), обвиняемым в финансовых злоупотреблениях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. По его словам, суд также вынес определение о передачи активов комп
|04.09.2012
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Всемирное GSM-лобби требует прекратить атаку на МТС
лась к президенту Узбекистана Исламу Каримову относительно ситуации вокруг узбекской «дочки» МТС - «Уздунробита». В письме, копия которого имеется в распоряжении CNews, Буверо предупреждает Кар
|31.08.2012
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Власти Узбекистана начали арест имущества «дочки» МТС
ием генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, вынесло постановление об аресте всего имущества «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. Арест всего имущества «Уздунробита
|28.08.2012
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АРОС: Действия узбекских властей обрекают телекоммуникационную отрасль страны на технологическое отставание
ых операторов связи (АРОС) выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. В результате скоординированных действ
|14.08.2012
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Власти требуют с МТС $1,2 млрд
Компания МТС сообщила о получение ее 100% узбекской «дочкой» - «Уздунробита» - налоговых претензий от властей республики. По результатам 16 актов налоговых п
|10.08.2012
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МТС назвала незаконным отзыв всех лицензий у своей «дочки»
МТС назвала незаконным давление властей, которому подвергается 100% узбекская «дочка» оператора «Уздунробита». Заявление МТС было вызвано обращением Узбекского агентства связи и информации (
|10.08.2012
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Узбекское агентство связи обратилось в суд с заявлением об аннулировании всех лицензий «дочки» МТС
я «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ) обратилось в хозяйственный суд г. Ташкент с заявлением об аннулировании всех лицензий оператора «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. По мнению МТС, вменение со стороны УзАСИ якобы незаконной работы филиалов компании без наличия отдельных лицензий не имеет правовых основ
|08.08.2012
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«Дочку» МТС в Узбекистане оштрафовали на $80 млн
збекистан в рамках заседаний, синхронно прошедших 6-7 августа 2012 г., вынесли решения о нарушении «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, антимонопольного законодательства, за
|02.08.2012
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Топ-менеджера МТС отпустили из тюрьмы
Гражданин РФ Радик Даутов, исполняющий обязанности гендиректора узбекской «дочки» МТС «Уздунробита», вышел на свободу из предварительного заключения, где находился с 27 июня 2012 г
|31.07.2012
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МТС: Атака против нас имеет "скрытые мотивы"
Суд Ташкента удовлетворил исковое заявление Узбекского агентства связи и информации о дальнейшем приостановлении действия лицензии компании "Уздунробита", 100-процентной "дочки" МТС в Узбекистане, сроком на 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба МТС. Заявление было удовлетворено, несмотря на своевременное выполнение компанией "У
|31.07.2012
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МТС назвала приостановку действия лицензии в Узбекистане необоснованной и незаконной
ператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что, несмотря на своевременное выполнение ИП «Уздунробита», 100% дочерней компанией МТС в Узбекистане («МТС-Узбекистан»), всех требований,
|25.07.2012
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МИД России утешил жену арестованного топ-менеджера МТС
Министерство иностранных дел выступило с комментарием по поводу ситуации вокруг «Уздунробита» - узбекской «дочки» МТС. Как сообщает МИД, до узбекской стороны в официальном по
|23.07.2012
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Жена топ-менеджера МТС просит защиты у Владимира Путина
Тамара Даутова, жена арестованного и.о. гендиректора крупнейшего узбекского сотового оператора «Уздунробита» Радика Даутова, обратилась с открытым письмом (прочесть полностью) к президенту
|17.07.2012
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9 млн абонентов МТС остались без связи
И) приняло решение о приостановлении действия лицензии крупнейшего в республике сотового оператора «Уздунробита» сроком на 10 дней. Решение вступает в силу во вторник, 17 июля, в 18:00 (17:00 п
|16.07.2012
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Топ-менеджеров МТС обвинили в создании преступной группировки
екистана выдвинула новые обвинения в адрес руководства крупнейшего в республике сотового оператора «Уздунробита», на 100% принадлежащего российской МТС. По утверждению прокуроров, руководство «
|13.07.2012
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МТС обратилась к руководству Узбекистана с требованием пресечь нарушения законодательства в рамках проверки «МТС Узбекистан»
ельства Республики Узбекистан в рамках текущих проверок деятельности иностранного предприятия (ИП) «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, и проведения следственных действий в
|10.07.2012
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МТС заставили отключить 256 незаконных базовых станций
Крупнейший узбекский сотовый оператор «Уздунробита» - 100% «дочка» российского МТС – предупредил абонентов о возможном ухудшении кач
|29.06.2012
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Арестованы топ-менеджеры МТС
ствий, которые ставят вопрос возможность продолжения работы в стране ее 100% дочернего предприятия «Уздунробита». В частности, были задержаны двое топ-менеджеров компании — и.о. гендиректора, г
|15.06.2012
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Топ-менеджер МТС сбежал от узбекских властей
Гендиректор узбекской «дочки» МТС — компании «Уздунробита» - Бехзод Ахмедов срочно покинул страну вместе со всеми ближайшими родственниками
|22.12.2010
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МТС протестировала роуминг в сетях LTE
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о том, что Группа МТС организовала международный роуминг на основе технологии LTE между «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС» (Армения). Компании «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС», входящие в Группу МТС, провели успешное тестирование услуг роуминга в своих сетях LTE и подписали
|30.11.2010
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«МТС Узбекистан» получила разрешение на использование радиочастот в диапазоне 700 МГц для расширения сети LTE
«МТС Узбекистан», 100%-ная дочерняя компания российской МТС, получила разрешение на использование радиочастот в диапазоне 700 МГц для расширения зоны и качества покрытия действующей сети «четвёр
|08.11.2010
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«МТС-Узбекистан» внедряет новую биллинговую систему
Оператор сотовой связи «МТС-Узбекистан» (100%-ная дочерняя компания МТС) объявил о начале перевода абонентов на новую биллинговую систему с возможностью онлайн-тарификации, которая построена на базе IN-платформы MSCP
|18.02.2009
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«Ситроникс» внедрит платформу для конвергентных решений в «МТС Узбекистан»
Компания «Ситроникс» объявила о подписании контракта с дочерней компанией компании МТС - «МТС Узбекистан», оператором мобильной связи в республике Узбекистан и странах Средней Азии, на внедрение платформы для конвергентных решений MEDIO IN/OCS. Срок реализации контракта составит два
|23.05.2008
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В сети «МТС Узбекистан» 4 млн абонентов
ы. С начала текущего года активные работы по расширению емкости сети проводились в таких крупных городах, как Ташкент, Наманган, Навои и Шахризаб, где отмечен наибольший рост подключений к сети МТС. «МТС Узбекистан» сегодня предлагает роуминг в сетях 263 операторов в 151 стране мира. Благодаря присутствию группы МТС на рынках СНГ компания обеспечивает абонентам в Узбекистане льготный роумин
|01.02.2008
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Количество абонентов «МТС Узбекистан» достигло 3 млн
за последние полгода были самыми высокими за все время работы МТС в Узбекистане – с июля 2007 г. к «МТС Узбекистан» присоединились более миллиона абонентов. В 2007 г. в рамках программы улучшен
|29.06.2007
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МТС довела свою долю в операторе «Уздунробита» до 100%
о консолидации миноритарных долей в дочерних компаниях, МТС приобрела 26%-ный пакет акций компании «Уздунробита» у частного инвестора за $250 млн. В результате доля МТС в компании «Уздунроби
|03.08.2004
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МТС завершила покупку 74% акций Uzdunrobita
авершила приобретение 74% акций узбекского оператора связиUzdunrobita сообщил РБК. Государственные органы Узбекистана зарегистрировали передачу доли путем внесения изменений в учредительные документы Uzdunrobita. Акции приобретены у двух частных компаний. Сумма сделки $121 млн. Также компания МТС подписала трехлетний опцион на приобретение оставшихся 26% акций оператора за сумму не менее $3
|14.05.2004
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"Уздунробита" подключил 200 тыс. абонентов сотовой связи в Узбекистане
Крупнейший узбекский оператор сотовой связи СП «Уздунробита» сообщил, что число его абонентов выросло до 200 тыс. человек. Компания, являющая
|30.08.2002
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Uzdunrobita и Ericsson начали техническую эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Узбекистане
Сегодня Uzdunrobita, ведущий оператор сотовой связи в Узбекистане, и Ericsson бъявили о запуске в эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Узбекистане. В соответствии с ранее подписанным договором в кратчайшие
|11.06.2002
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Ericsson построит для оператора Uzdunrobita сеть GSM 1800 в Ташкенте и столичной области Узбекистана
Компания Ericsson подписала контракт с ведущим оператором сотовой связи в Узбекистане Uzdunrobita на строительство сети GSM 1800 в Ташкенте и столичной области. Контрактом предусмотрена поставка центра мобильной коммутации (MSC), контроллера базовых станций (BSC), оборудования д
UMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримов Ислам 97 53
|Каримова Гульнара 95 51
|Ахмедов Бекзод 39 39
|Авакян Гаянэ 52 32
|Мадумаров Рустам 25 23
|Даутов Радик 16 16
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 12
|Алимов Темирмалик 12 12
|Распопов Олег 15 7
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 6
|Кочубей Александр 6 6
|Мухамедов Алишер 6 6
|Мирзамойдинов Азизилло 6 6
|Ахмедов Бехзод 5 5
|Рахимов Азиз 5 5
|Евтушенков Владимир 217 4
|Дубовсков Андрей 89 4
|Щуков Дмитрий 5 4
|Кузьменко Валерия 62 3
|Сидоров Василий 53 3
|Сабиров Шохрух 4 3
|Арипов Абдулла 4 3
|Даутова Тамара 3 3
|Stetler Gunnar - Стетлер Гуннар 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Меламед Леонид 150 2
|Клюева Марина 2 2
|Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 2
|Шегай Андрей 2 2
|Иргашев Рустам 2 2
|Эргашев Алишер 3 2
|Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
|Заикина Татьяна 2 2
|Germanos Panos - Германос Панос 4 2
|Ehrling Marie - Ерлинг Мари 5 2
|Ehrling Marie - Эрлинг Мари 5 2
|Корня Алексей 80 1
|Усманов Алишер 311 1
|Калугин Сергей 169 1
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