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Индексная книга (каталог) CNews*
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UMS Universal Mobile Systems Уздунробита Uzdunrobita МТС-Узбекистан MTS Uzbekistan

UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan

СОБЫТИЯ

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11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн

и экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, и бывшему гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (бывшая «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову. Их обвиняют в нарушении Акта о противодей
10.10.2017 Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн

Швейцарцы допросили бывшего топ-менеджера МТС Узбекская служба радио «Свобода» опубликовала протокол допроса Бекзода Ахмедова, бывшего гендиректора «Уздунробита», узбекского сотового оператора, ранее принадлежащего российской МТС («Мобильным телесистемам»). Ахмедов рассказал об угрозах жизни и вымогательстве, которым он подвергался со сторо
14.08.2013 Имущество «дочки» МТС в Узбекистане могут передать госорганам

мпания МТС сообщила о том, что ей стало известно о дальнейших попытках отчуждения имущества ИП ООО «Уздунробита» - 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, после ряда неудачных аукционов по пр
21.05.2013 Власти России отомстят за МТС

С подозревает их в картельном сговоре с целью устранения с узбекского рынка основного конкурента – «Уздунробита», принадлежавшего российской МТС. Закон «О защите» конкуренции позволяет ФАС расс
16.01.2013 Узбекская «дочка» МТС подала заявление о банкротстве

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что «Уздунробита», 100% дочерняя компания МТС в Узбекистане, обратилась в Хозяйственный суд Ташкен
08.11.2012 Апелляционная коллегия Ташкентского суда отменила решение об обращении имущества «МТС-Узбекистан» в доход государства

коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам в рамках рассмотрения апелляции компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, на решение Ташкентского городского су
08.11.2012 Власти Узбекистана передумали разрушать бизнес МТС

Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда удовлетворила жалобу сотового оператора «Уздунробита» (на 100% принадлежит российской МТС) на сентябрьское решение суда первой инстанции и отменила конфискацию имущества компании. Об этом говорится в сообщении самого оператора. Напомн
18.09.2012 МТС спасла топ-менеджеров, но потеряла имущество

Криминальный суд Ташкента вынес приговор четырем топ-менеджерам сотового оператора «Уздунробита», на 100% принадлежащего МТС. Обвиняемые признаны виновными в создании преступной
17.09.2012 Менеджеры «МТС-Узбекистан» осуждены, активы переданы государству

Ташкентский городской суд по уголовным делам в понедельник назначил наказание по три года условно четырем сотрудникам компании «Уздунробита» («дочка» МТС), обвиняемым в финансовых злоупотреблениях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. По его словам, суд также вынес определение о передачи активов комп
04.09.2012 Всемирное GSM-лобби требует прекратить атаку на МТС

лась к президенту Узбекистана Исламу Каримову относительно ситуации вокруг узбекской «дочки» МТС - «Уздунробита». В письме, копия которого имеется в распоряжении CNews, Буверо предупреждает Кар
31.08.2012 Власти Узбекистана начали арест имущества «дочки» МТС

ием генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, вынесло постановление об аресте всего имущества «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. Арест всего имущества «Уздунробита
28.08.2012 АРОС: Действия узбекских властей обрекают телекоммуникационную отрасль страны на технологическое отставание

ых операторов связи (АРОС) выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг компании «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. В результате скоординированных действ
14.08.2012 Власти требуют с МТС $1,2 млрд

Компания МТС сообщила о получение ее 100% узбекской «дочкой» - «Уздунробита» - налоговых претензий от властей республики. По результатам 16 актов налоговых п
10.08.2012 МТС назвала незаконным отзыв всех лицензий у своей «дочки»

МТС назвала незаконным давление властей, которому подвергается 100% узбекская «дочка» оператора «Уздунробита». Заявление МТС было вызвано обращением Узбекского агентства связи и информации (
10.08.2012 Узбекское агентство связи обратилось в суд с заявлением об аннулировании всех лицензий «дочки» МТС

я «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ) обратилось в хозяйственный суд г. Ташкент с заявлением об аннулировании всех лицензий оператора «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. По мнению МТС, вменение со стороны УзАСИ якобы незаконной работы филиалов компании без наличия отдельных лицензий не имеет правовых основ
08.08.2012 «Дочку» МТС в Узбекистане оштрафовали на $80 млн

збекистан в рамках заседаний, синхронно прошедших 6-7 августа 2012 г., вынесли решения о нарушении «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, антимонопольного законодательства, за
02.08.2012 Топ-менеджера МТС отпустили из тюрьмы

Гражданин РФ Радик Даутов, исполняющий обязанности гендиректора узбекской «дочки» МТС «Уздунробита», вышел на свободу из предварительного заключения, где находился с 27 июня 2012 г
31.07.2012 МТС: Атака против нас имеет "скрытые мотивы"

Суд Ташкента удовлетворил исковое заявление Узбекского агентства связи и информации о дальнейшем приостановлении действия лицензии компании "Уздунробита", 100-процентной "дочки" МТС в Узбекистане, сроком на 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба МТС. Заявление было удовлетворено, несмотря на своевременное выполнение компанией "У
31.07.2012 МТС назвала приостановку действия лицензии в Узбекистане необоснованной и незаконной

ператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о том, что, несмотря на своевременное выполнение ИП «Уздунробита», 100% дочерней компанией МТС в Узбекистане («МТС-Узбекистан»), всех требований,

25.07.2012 МИД России утешил жену арестованного топ-менеджера МТС

Министерство иностранных дел выступило с комментарием по поводу ситуации вокруг «Уздунробита» - узбекской «дочки» МТС. Как сообщает МИД, до узбекской стороны в официальном по
23.07.2012 Жена топ-менеджера МТС просит защиты у Владимира Путина

Тамара Даутова, жена арестованного и.о. гендиректора крупнейшего узбекского сотового оператора «Уздунробита» Радика Даутова, обратилась с открытым письмом (прочесть полностью) к президенту

17.07.2012 9 млн абонентов МТС остались без связи

И) приняло решение о приостановлении действия лицензии крупнейшего в республике сотового оператора «Уздунробита» сроком на 10 дней. Решение вступает в силу во вторник, 17 июля, в 18:00 (17:00 п
16.07.2012 Топ-менеджеров МТС обвинили в создании преступной группировки

екистана выдвинула новые обвинения в адрес руководства крупнейшего в республике сотового оператора «Уздунробита», на 100% принадлежащего российской МТС. По утверждению прокуроров, руководство «
13.07.2012 МТС обратилась к руководству Узбекистана с требованием пресечь нарушения законодательства в рамках проверки «МТС Узбекистан»

ельства Республики Узбекистан в рамках текущих проверок деятельности иностранного предприятия (ИП) «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, и проведения следственных действий в

10.07.2012 МТС заставили отключить 256 незаконных базовых станций

Крупнейший узбекский сотовый оператор «Уздунробита» - 100% «дочка» российского МТС – предупредил абонентов о возможном ухудшении кач
29.06.2012 Арестованы топ-менеджеры МТС

ствий, которые ставят вопрос возможность продолжения работы в стране ее 100% дочернего предприятия «Уздунробита». В частности, были задержаны двое топ-менеджеров компании — и.о. гендиректора, г
15.06.2012 Топ-менеджер МТС сбежал от узбекских властей

Гендиректор узбекской «дочки» МТС — компании «Уздунробита» - Бехзод Ахмедов срочно покинул страну вместе со всеми ближайшими родственниками
22.12.2010 МТС протестировала роуминг в сетях LTE

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о том, что Группа МТС организовала международный роуминг на основе технологии LTE между «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС» (Армения). Компании «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС», входящие в Группу МТС, провели успешное тестирование услуг роуминга в своих сетях LTE и подписали

30.11.2010 «МТС Узбекистан» получила разрешение на использование радиочастот в диапазоне 700 МГц для расширения сети LTE

«МТС Узбекистан», 100%-ная дочерняя компания российской МТС, получила разрешение на использование радиочастот в диапазоне 700 МГц для расширения зоны и качества покрытия действующей сети «четвёр
08.11.2010 «МТС-Узбекистан» внедряет новую биллинговую систему

Оператор сотовой связи «МТС-Узбекистан» (100%-ная дочерняя компания МТС) объявил о начале перевода абонентов на новую биллинговую систему с возможностью онлайн-тарификации, которая построена на базе IN-платформы MSCP

18.02.2009 «Ситроникс» внедрит платформу для конвергентных решений в «МТС Узбекистан»

Компания «Ситроникс» объявила о подписании контракта с дочерней компанией компании МТС - «МТС Узбекистан», оператором мобильной связи в республике Узбекистан и странах Средней Азии, на внедрение платформы для конвергентных решений MEDIO IN/OCS. Срок реализации контракта составит два
23.05.2008 В сети «МТС Узбекистан» 4 млн абонентов

ы. С начала текущего года активные работы по расширению емкости сети проводились в таких крупных городах, как Ташкент, Наманган, Навои и Шахризаб, где отмечен наибольший рост подключений к сети МТС. «МТС Узбекистан» сегодня предлагает роуминг в сетях 263 операторов в 151 стране мира. Благодаря присутствию группы МТС на рынках СНГ компания обеспечивает абонентам в Узбекистане льготный роумин
01.02.2008 Количество абонентов «МТС Узбекистан» достигло 3 млн

за последние полгода были самыми высокими за все время работы МТС в Узбекистане – с июля 2007 г. к «МТС Узбекистан» присоединились более миллиона абонентов. В 2007 г. в рамках программы улучшен
29.06.2007 МТС довела свою долю в операторе «Уздунробита» до 100%

о консолидации миноритарных долей в дочерних компаниях, МТС приобрела 26%-ный пакет акций компании «Уздунробита» у частного инвестора за $250 млн. В результате доля МТС в компании «Уздунроби
03.08.2004 МТС завершила покупку 74% акций Uzdunrobita

авершила приобретение 74% акций узбекского оператора связиUzdunrobita сообщил РБК. Государственные органы Узбекистана зарегистрировали передачу доли путем внесения изменений в учредительные документы Uzdunrobita. Акции приобретены у двух частных компаний. Сумма сделки $121 млн. Также компания МТС подписала трехлетний опцион на приобретение оставшихся 26% акций оператора за сумму не менее $3
14.05.2004 "Уздунробита" подключил 200 тыс. абонентов сотовой связи в Узбекистане

Крупнейший узбекский оператор сотовой связи СП «Уздунробита» сообщил, что число его абонентов выросло до 200 тыс. человек. Компания, являющая
30.08.2002 Uzdunrobita и Ericsson начали техническую эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Узбекистане

Сегодня Uzdunrobita, ведущий оператор сотовой связи в Узбекистане, и Ericsson бъявили о запуске в эксплуатацию сети GSM 900/1800 в Узбекистане. В соответствии с ранее подписанным договором в кратчайшие
11.06.2002 Ericsson построит для оператора Uzdunrobita сеть GSM 1800 в Ташкенте и столичной области Узбекистана

Компания Ericsson подписала контракт с ведущим оператором сотовой связи в Узбекистане Uzdunrobita на строительство сети GSM 1800 в Ташкенте и столичной области. Контрактом предусмотрена поставка центра мобильной коммутации (MSC), контроллера базовых станций (BSC), оборудования д

Публикаций - 112, упоминаний - 186

UMS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 106
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 34
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 28
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 12
МегаФон 10742 11
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 8
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 5
Huawei 4677 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
ICG - International Communication Group 21 4
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 4
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 4
МТС Зарубежные компании 12 4
Fintur 57 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 24 3
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 3
Vodafone Group 1412 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Altyn Asyr - Алтын Асыр - TM CELL - Оператор сотовой связи Туркменистана 13 2
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 17 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
East Telecom - Ист Телеком 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
ИКС 538 2
ZTE Corporation 800 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
К Телеком - Исеть Телеком 97 2
Takilant 52 32
Swisdorn 11 9
Альфа-Групп 745 7
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 4
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 3
Колорит-Дизайн РА 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Marvelgate 2 2
Swisdron 2 2
Muddy Waters 7 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Rosen Law Firm 2 1
Westway Alliance 1 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Pannally 1 1
Daewoo 104 1
Cukurova 97 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Standard Chartered 10 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Parex Banka - Parexbank 6 1
Альянс-Капитал 29 1
USM Telecom - Digital Holdings - Диджитал инвест 4 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 45
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
Прокуратура Узбекистана 12 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 10
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 10
Экономический суд Ташкента - Хозяйственный суд Ташкента 8 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Международный арбитраж 32 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Прокуратура Нидерландов 3 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
КДК-М ЭМС - контрольно-диагностический комплекс для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости 7 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
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Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 3
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
МТС 3G-сеть 121 1
Samsung GT - серия телефонов 38 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
МТС Джинс 0 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline VISA 2 1
МегаФон - Nexign BSS 6 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Каримов Ислам 97 53
Каримова Гульнара 95 51
Ахмедов Бекзод 39 39
Авакян Гаянэ 52 32
Мадумаров Рустам 25 23
Даутов Радик 16 16
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 12
Алимов Темирмалик 12 12
Распопов Олег 15 7
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 6
Кочубей Александр 6 6
Мухамедов Алишер 6 6
Мирзамойдинов Азизилло 6 6
Ахмедов Бехзод 5 5
Рахимов Азиз 5 5
Евтушенков Владимир 217 4
Дубовсков Андрей 89 4
Щуков Дмитрий 5 4
Кузьменко Валерия 62 3
Сидоров Василий 53 3
Сабиров Шохрух 4 3
Арипов Абдулла 4 3
Даутова Тамара 3 3
Stetler Gunnar - Стетлер Гуннар 3 3
Путин Владимир 3454 3
Меламед Леонид 150 2
Клюева Марина 2 2
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 2
Шегай Андрей 2 2
Иргашев Рустам 2 2
Эргашев Алишер 3 2
Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
Заикина Татьяна 2 2
Germanos Panos - Германос Панос 4 2
Ehrling Marie - Ерлинг Мари 5 2
Ehrling Marie - Эрлинг Мари 5 2
Корня Алексей 80 1
Усманов Алишер 311 1
Калугин Сергей 169 1
Брюквин Юрий 300 1
Узбекистан - Республика 2005 110
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
Швеция - Королевство 3782 40
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 21
Украина 7928 16
Нидерланды 3746 15
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 13
Армения - Республика 2449 12
Туркмения - Туркменистан 456 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Казахстан - Республика 6048 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Норвегия - Королевство 1858 6
Евразия - Евразийский континент 643 6
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 5
Великобритания - Гибралтар 46 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 3
Армения - Ереван 223 3
США - Нью-Йорк штат 253 3
Европа 24964 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Грузия 1332 3
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Молдавия - Республика Молдова 738 2
Узбекистан - Бухара 20 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
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Опцион 108 10
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IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 2
Английский язык 7030 2
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