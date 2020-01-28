ЦРТ внедрила систему распознавания лиц в акимате Карагандинской области

ЦРТ объявила о том, что на входе в здание акимата (региональный орган исполнительной власти в Казахстане) Карагандинской области заработала биометрическая система распознавания лиц. В проекте используется система распознавания лиц «Визирь» от группы компаний ЦРТ.

«Визирь» осуществляет детектирование и идентификацию проходящих через турникет посетителей. Когда человек попадает в поле зрения камеры, биометрическая система производит цикл математических обработок, в ходе которых из видеопотока извлекается изображение, затем кодируется в биометрический шаблон, содержащий уникальные характеристики лица. Затем этот шаблон сверяется с базой лиц, доступ которым разрешен, и при соответствии турникет открывается. Так доступ обеспечивается строго определенной аудитории. При попытке прохода посторонних турникет блокируется, а сотрудник службы безопасности получает соответствующий сигнал. Благодаря современным алгоритмам и тесной интеграции группы ЦРТ с ведущими производителями СКУД, все процессы занимают милисекунды, не оказывают негативного воздействия на пропускную способность турникета, обеспечивают удобный и быстрый проход, что критично важно для современных стратегических объектов.

«Вход в акимат оснащен системой распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Биометрическую систему интегрировали с системой контроля доступа, что позволило значительно повысить уровень безопасности», — сказал Мусин Калмукан Салимович, руководитель управления инженерно-технического обеспечения акимата Карагандинской области.

«Сегодня в работе служб безопасности все большую роль играют новые технологии, в том числе — биометрия, появляется все больше сценариев с использованием компьютерного зрения, и совершенствование СКУД современной системой распознавания лиц — один из трендов. Наши решения на базе распознавания лиц уже доказали свою эффективность на объектах спорта, транспорта, «Безопасных городах». Реализованный в акимате Карагандинской области проект — один из первых в Караганде, и мы рады быть частью этого знакового процесса. Проект может быть масштабирован и позволит перенимать лучшие решения в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения не только на стратегических объектах, но и в целых отраслях Караганды и Казахстана в целом», — отметил Тимофей Зверев, руководитель отдела международных продаж группы компаний ЦРТ.