Продажи товаров на собственном маркетплейсе «М.видео» в октябре 2025 г. выросли на 48% по сравнению с сентябрем 2025 года

«М.видео» фиксирует новый этап роста собственного маркетплейса. В октябре 2025 г. оборот площадки достиг 1,58 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза к сентябрю 2025 г. и в 1,24 раза к октябрю 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Наибольшую динамику по сравнению с предыдущим месяцем показали автомобильная электроника (рост почти в 4 раза), аксессуары для мобильной техники Apple (в 2,3 раза), товары для спорта (в 3,2 раза), товары для авто (в 1,9 раза), климатическая техника для зимы (в 1,8 раза), портативная акустика (в 1,2 раза), садовая техника (почти в 2 раза), товары для новорожденных (в почти в 2 раза) и плиты (в 1,4 раза).

В годовой динамике сильнее всего растут портативная акустика (в 5 раз), электронные книги (в 2 раза), стиральные машины (в 2,5 раза), плиты (в 1,9 раза), встраиваемая техника (в 1,4 раза), пылесосы (в 1,35 раза), холодильники (в 1,7 раза), товары для уборки (в 1,4 раза), товары для спорта (в 1,3 раза) и мобильные телефоны (в 1,2 раза). Рост обеспечили расширение ассортимента, подключение дополнительных партнеров и активный спрос на новые категории товаров маркетплейcа.

Эти направления, включая технику для дома, кухни, отдыха и личного ухода, сформировали свыше 80% оборота маркетплейса в октябре 2025 г. В числе новых быстрорастущих категорий — автомобильная электроника, аксессуары для устройств Apple, садовая техника и товары для активного образа жизни.

Главный исполнительный директор компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Рост нашего маркетплейса — это уже не просто цифры в отчетах, это показатель того, что модель работает. +48% за месяц и +24% год к году — это результат того, что мы не навязываем правила, а даем партнерам свободу зарабатывать. У нас бесплатное хранение до конца 2025 г, прозрачные комиссии, понятные условия. Мы создаем площадку, где селлер и покупатель чувствуют, что им здесь выгодно и удобно. Рынок меняется: от централизации к экосистемам, где на первом месте эффективность и доверие. Именно наши партнеры, которые зарабатывают вместе с нами, делают «М.видео» сильнее».

