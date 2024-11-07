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Wildberries открыла собственную сеть АЗС

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила сеть автозаправочных станций, чтобы сократить расходы на логистику и ускорить доставку. У маркетплейса уже есть банк и ЦОД. А в 2023 г. он начала выпускать электронику и бытовую технику под собственным брендом. 

Собственная сеть АЗС

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС на территории логистических центров компании, сообщил ТАСС. Сеть доступна пока только водителям Wildberries, но в ближайшее время заправляться на ней смогут и водители-партнеры, рассказали агентству представители объединенной компании. В дальнейшем планируется ее расширить и открыть для всех автомобилистов.

Заправка на расположенных на территории логистических центров Wildberries собственных АЗС позволит водителям, как утверждают в компании, не тратить время на дорогу до ближайшей заправки и сократит таким образом сроки доставки и расходы на логистику.

«Удобство расположения положительно влияет на сокращение сроков доставки товаров между объектами, а следовательно, и до покупателя. Кроме того, на собственных заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику», — говорится в сообщении.

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Wildberries
Маркетплейс Wildberries запустил собственную сеть АЗС

Об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ было объявлено в июне 2024 г. В качестве цели было заявлено создание «новейшей цифровой торговой платформы» и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

Не только онлайн-ритейл

Wildberries и раньше занимался не только онлайн-ритейлом.

В мае 2023 г. выяснилось, что Wildberries построила свой первый ЦОД площадью 16 тыс. кв. метров с потребляемой мощностью 3,5 МВт. Новый ЦОД также расположился на территории собственного логистического хаба Wildberries — в Подмосковье.

У компании уже есть собственный банк. В мае 2023 г. стало известно, что «Вайлдберриз банк» получил убыток в сумме 8,9 млн руб. по результатам 2022 г.

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Облачные тренды

В конце марта 2023 г. компания заявляла, что намерена начать выпускать множество видов бытовой техники и электроники под собственным брендом – смартфоны, мобильные компьютеры, холодильники, пылесосы, стиральные машины. Согласно планам компании, на первом этапе она собиралась выпустить около 100 товаров под своим брендом.

В июле 2023 г. CNews писал о том, что маркетплейс вышел на рынок умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ. Редакция CNews обнаружила тогда на Wildberries телевизор Razz K24HSS23 стоимостью около 7,4 тыс. руб., самый доступный в линейке на момент выхода материала. Это 24-дюймовая модель с разрешением HD или 1366х768 пикселей, 10-ваттной акустикой, Ethernet, Wi-Fi и поддержкой голосового управления.

Объединенная компания

Wildberries была создана в 2004 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. В 2023 г. выручка головной компании группы ООО «Вайлдберриз» составила 538,7 млрд руб., чистая прибыль – 18,9 млрд руб. Помимо России, компания работает в ряде постсоветских стран.

В результате создания объединенной компании Wildberries и Russ, а также на фоне ослабления курса рубля, состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось с $7,9 млрд до $4,1 млрд, то есть почти в два раза. Бакальчук передала 35% акций на сумму $3,4 млрд компании «Стин», владеющей «Русс Аутдор».

На почве этого объединения в публичное пространство вышел конфликт супругов Бакальчук.

Анна Любавина

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