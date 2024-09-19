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Арестован сооснователь и совладелец Wildberries

Владислава Бакальчук, сооснователь Wildberries, арестован. Его обвиняют в покушении на убийство и покушении на сотрудника правоохранительных органов. Два человека погибло в результате перестрелки с его участием в офисе ритейлера в Москве.

Обвинение в убийстве

В Москве задержали Владислава Бакальчука, мужа Татьяны Бакальчук, владельца 1% интернет-ритейлера Wildberries, пишет РБК со слов своего источника, близкого к Следственному комитету. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.

Бакальчука подозревают в покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве после перестрелки в офисе Wildberries 18 сентября 2024 г.

«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК России: ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Он задержан на 48 часов», — сказал изданию представитель бизнесмена. Его защита с обвинениями не согласна, назвала их «абсурдными», а задержание «беспрецедентным нарушением прав подзащитного».

Инцидент с перестрелкой

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 18 сентября 2024 г., возле одного из офисов Wildberries, в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. В результате пострадали семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Два человека, отвечавших за безопасность офиса Wildberries, скончались.

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Wildberries
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В другой офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо» в тот же день пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», сломали дверь и напали на охранника, сообщили изданию представители РВБ, объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Они назвали это попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством Владислава Бакальчука» и утверждают, что стрелять начали его люди.

Бакальчук все обвинения отрицает и говорит, что собирался провести переговоры с руководством РВБ. Татьяна Бакальчук заявила, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».

Состояние тает

Wildberries была создана в 2004 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. В 2023 г. выручка головной компании группы ООО «Вайлдберриз» составила 538,7 млрд руб., чистая прибыль – 18,9 млрд руб. Помимо России, компания работает в ряде постсоветских стран.

В июне 2024 г. интернет-ритейлер Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы – группой компаний Russ (ООО «Русс Аутдор»), принадлежащей ООО «Стин». Целью было названо создание «новейшей цифровой торговой платформы» и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

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На почве этого объединения в публичное пространство вышел конфликт супругов Бакальчук и уже идет бракоразводный процесс. Владислав Бакальчук заявлял в интервью РБК в сентябре 2024 г., что в случае развода бизнес будет поделен «50 на 50», поскольку пара не заключала брачный контракт.

Еще одним следствием создания объединенной компании РВБ стало, как пишет американский Forbes, сокращение состояния Татьяны Бакальчук с $7,9 млрд до $4,1 млрд, то есть почти в два раза. Бакальчук передала 35% акций на сумму $3,4 млрд компании «Стин», владеющей «Русс Аутдор». На сокращении размера капитала сказалось также ослабление курса рубля.

Анна Любавина

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