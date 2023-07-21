На российском рынке смарт-ТВ новый крупный игрок. Телевизоры под собственной маркой выпустил Wildberries

Wildberries запустил торговую марку RAZZ, под которой продает умные телевизоры по цене от 7,5 тыс. руб. В планы площадки входит пополнение ассортимента RAZZ домашней техникой – сейчас в наличии только роботы-пылесосы и мойщики окон, а также вентиляторы и паровые швабры. Соперничать в новом для себя направлении Wildberries будет как минимум с «Яндекс маркетом» и Ozon, у которых тоже есть собственные торговые марки и телевизоры.

Смарт-ТВ от Wildberries

Маркетплейс Wildberries вышел на рынок умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ. Как сообщили CNews представители компании, продаваться они будут исключительно на wildberries.ru и не появятся за пределами этой площадки. Wildberries предложит несколько моделей телевизоров, отличающихся как размерами за счет диагонали экрана, так и техническими характеристиками, и разброс цен на них будет очень существенным. Так, самую младшую модель можно будет приобрести за 7,5 тыс. руб., тогда как старшая дороже более чем в пять раз и стоит 40 тыс. руб. Покупателям будут доступны семь различных моделей смарт-ТВ с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К, рассказали CNews в Wildberries.

Редакция CNews обнаружила на Wildberries телевизор Razz K24HSS23 стоимостью около 7,4 тыс. руб., самый доступный в линейке на момент выхода материала. Это 24-дюймовая модель с разрешением HD или 1366х768 пикселей, 10-ваттной акустикой, Ethernet, Wi-Fi и поддержкой голосового управления.

Выпуск телевизоров RAZZ – это первый шаг Wildberries в новом для компании направлении бизнеса. В конце марта 2023 г. CNews писал, что она намерена начать выпускать множество видов товаров под собственным брендом – не только телевизоры, но также смартфоны, мобильные компьютеры и бытовую технику. Согласно планам компании, на первом этапе она собирается выпустить около 100 товаров под своим брендом.

Российским ТВ – российская сборка

Свою продукцию, в зависимости от ее вида, Wildberries будет собирать в трех странах – Китае, Белоруссии и России. В компании сообщили CNews, что умные телевизоры она доверила выпускать отечественной компании «Квант», заводы которой размещены в Подмосковье и в Воронежской области, но при этом некоторые комплектующие для ТВ будут импортироваться из Поднебесной.

Почему выбор Wildberries пал именно на «Квант», в компании не уточняют. Не исключено, что на это повлиял опыт «Кванта» в сотрудничестве с другим российским маркетплейсом – Ozon, у которого, как сообщал CNews, тоже есть собственная торговая марка техники – Hartens. Освоение рынка электроники Ozon тоже начинал с телевизоров.

Фото: WB Базовый 24-дюймовый телевизор RAZZ K24HSS23

Россия станет для Wildberries своего рода полигоном для тестирования продаж своей техники. В дальнейшем площадка рассматривает возможность сделать ее доступной для жителей всех стран, в которых в настоящее время она ведет свой бизнес. К моменту выхода материала заказывать товары на Wildberries могли жители и гости Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщили CNews в Wildberries.

Без российской прошивки никуда

Все телевизоры RAZZ работают на базе российского программного обеспечения, сообщили CNews представители Wildberries. Редакция убедилась, что это «Салют ТВ» – разработка Сбербанка, которую он показал еще весной 2021 г., после чего на российском рынке стали появляться ТВ под ее управлением многочисленных сторонних вендоров. В мае 2022 г. Сбербанк начал продавать умные ТВ под своим брендом.

Ассортимент телевизоров Wildberries

По словам представителей Wildberries, в прошивку ТВ RAZZ встроены голосовой помощник «Маруся» холдинга VK и отечественный магазин приложений RuStore, который VK развивает при поддержке Минцифры. «Благодаря этому владельцы новых Smart TV смогут управлять различными устройствами «умного дома», пользоваться сквозным поиском видеоконтента через телевизор, устанавливать приложения и видеоигры», – добавили в Wildberries.

Зрелища, прохлада и чистота в доме

В Wildberries рассказали CNews, что ассортимент RAZZ постепенно пополняется не только телевизорами, но и домашней техникой. К моменту выхода материала каталог бренда включал пять категорий товаров из этого сегмента.

Коллекция домашней техники RAZZ

Так, в списке предложений на 21 июля 2023 г. присутствовали два робота – мойщика окон и один робот-пылесос. Также имелись два беспроводных вертикальных пылесоса, пара паровых швабр и nhb напольных вентилятора.

Безумно конкурентный рынок

Wildberries открывает новое направление, в котором присутствуют все ее основные конкуренты в области маркетплейсов. У Ozon есть бренд Hartens, у «Яндекс маркета» – и вовсе несколько брендов, включая Commo и Nocord. К тому же у «Яндекса» имеются и своя прошивка для телевизоров, и собственная линейка умных телевизоров.

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Собственные торговые марки техники есть в распоряжении и у крупных сетевых ритейлеров, а их ассортимент очень широкий. Известный многим россиянам бренд Dexp – это собственность сети магазинов DNS, техника Hi производится по заказу «Эльдорадо», а Novex – по заказу «М.видео». У «Ситилинка» тоже есть своя марка – Sunwind.

Что касается умных телевизоров, то здесь Wildberries предстоит бороться не только с российскими маркетплейсами, но и с иностранными производителями, в особенности китайскими. Как сообщал CNews, они вытеснили корейские LG и Samsung (хотя те ушли сами).