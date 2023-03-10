«Ситилинк» запустил продажи моноблоков собственной торговой марки

Российский онлайн-ритейлер «Ситилинк» выводит на рынок моноблоки на процессоре Intel собственной торговой марки SunWind. Сейчас на сайте доступно пять моделей, компания планирует расширить ассортимент до 12 наименований уже в течение месяца. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Теперь в «Ситилинке» появятся три серии моноблоков SunWind. Модели с процессорами Intel Pentium и Celeron подойдут для повседневной работы в офисных программах, просмотра видео и серфинга в интернете. Линейка с более мощными процессорами Intel Core, по данным компании, предназначена для более сложных целей – графической обработки, видеомонтажа, 3D-моделирования и других креативных задач.

Сейчас на сайте уже представлено пять моделей, стоимостью от 39 990 руб. до 61 990 руб. (с учетом скидки). Полный запуск ассортимента запланирован в течение марта 2023 г.

«Собственные торговые марки для нас одно из приоритетных направлений развития. Ранее в нашем ассортименте уже была представлена продукция SunWind в климатической технике, телефонах, телевизорах и мониторах, аксессуарах, бытовой технике, и других категориях, – сказал Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка». – Мы видим увеличение интереса покупателей к нашим СТМ. Так, продажи бренда SunWind выросли в феврале более чем в 1,5 раза в штуках по сравнению с прошлым годом. По нашим оценкам, новые моноблоки будут пользоваться активным спросом среди розничных и корпоративных клиентов».

В серию Sunwind Ultra AiO 27i вошли две флагманские модели с процессорами Intel Core i7-10610U, 27-дюймовыми дисплеями и ОС Windows 11 Pro. Сейчас уже доступна конфигурация с SSD емкостью 512 ГБ, в дальнейшем появится модель на 1 ТБ. В качестве оперативной памяти используется DDR4 на 16 ГБ.

Моноблоки Ultra AiO 27i имеют существенные возможности для апгрейда. Благодаря двум слотам оперативную память можно расширить до 64 ГБ. Объем жесткого диска также можно увеличить, заменив установленный накопитель на SSD типа SATA 2.5''.

Дисплеи с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD) обладают матовым небликующим покрытием и IPS-матрицей. В моноблок встроена камера на 2 МП, а также два динамика мощностью 3 Вт.

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Cерия SunWind Motion AiO 23i включает в себя четыре модели с 23,8-дюймовыми экранами. В зависимости от конфигурации моноблоки оснащены процессорами Intel Core i5-8279U или i3-10110U, SSD типа M.2 SATA на 256 или 512 ГБ, имеют предустановленную ОС Windows 11 Pro или Ubuntu. Встроенная оперативная память у всех устройств – DDR4 объемом 8 ГБ. Девайсы серии Motion AiO 23i также возможно проапгрейдить: слот для расширения оперативной памяти до 32 ГБ, дополнительное место для накопителя SSD формата SATA 2.5'', дополнительным слотом для карты памяти SD с объемом до 512 ГБ.

Экраны всех моделей изготовлены на базе VA-матрицы, обладают матовым небликующим покрытием, поддерживают разрешение Full HD. В моноблок встроена камера на 2 МП, а также два динамика мощностью 2 Вт.

Также в скором времени планируется старт продаж бюджетной серии моноблоков для более простых задач SunWind Action на процессорах Intel Celeron N4020 и Pentium N5030.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги.