Wildberries выпустит ноутбуки, смартфоны и пылесосы под собственным брендом

Wildberries запустит продажи бытовой техники, домашней электроники и мобильных устройств гаджетов под собственной торговой маркой. На первом этапе планируется выпуск 100 устройств, выпускаться они будут в России, Белоруссии и Китае. В дальнейшем появятся новые гаджеты и новые бренды — все они на стадии регистрации. Ранее по тому же пути пошли «Яндекс маркет» и Ozon.

Свое — лучше

Представители интернет-площадки Wildberries сообщили CNews о планах сервиса по выходу на рынок техники с собственными торговыми марками (СТМ). На первом этапе компания готовится выпустить около 100 товаров под своим брендом, сконцентрировавшись в первую очередь на домашней технике и электронике.

В Wildberries рассказали CNews, что поначалу россияне получат возможность приобрести холодильники Wildberries, а также телевизоры, пылесосы, стиральные машины и другие виды техники, без которых современный быт будет в значительной степени усложнен. В настоящее время ведутся тестовые поставки и продажи в небольших объемах, в дальнейшем масштабы будут увеличены.

С прицелом на международный рынок

В планы Wildberries входит распространение техники под своим брендом как в России, так и за ее пределами. Тем не менее, на начальном этапе купить ее можно будет исключительно в России, хотя в обозримом будущем такая же опция появится у жителей Армении, Казахстана и Белоруссии. Компания намерена открыть доступ к своей технике во всех странах своего присутствия.

Фото: Wildberries Скоро известный всем россиянам логотип появится на технике, которой они пользуются ежедневно

Чтобы привлечь больше покупателей, Wildberries собирается постепенно дополнять ассортимент своей техники новыми видами устройств. В ближайшие месяцы, например, к холодильникам и пылесосам присоединятся и более высокотехнологичные гаджеты — смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Основная причина принятия решения о выходе на рынок техники под собственной торговой маркой — это потенциальная дополнительная прибыль. В компании отметили, что в 2022 г. продажи техники и электроники на Wildberries выросли на 97% год к году, в особенности бытовой техники (+108%), ноутбуков и компьютеров (+132%) и оборудования для умного дома и безопасности (+233%).

Одного бренда всегда мало

Wildberries намерена запустить несколько торговых марок. Например, смартфоны и планшеты вместе с мобильными ПК получат отдельное наименование. На вопрос CNews о количестве СТМ представители площадки ответили: «В настоящий момент идет патентная работа, будет несколько брендов».

По их словам, все устройства будут продаваться исключительно онлайн, пока без витрин в пунктах выдачи и розничных магазинов. Это, в теории, может усложнить процесс взаимодействия с продавцом по вопросам гарантийного обслуживания. «В случае поломки покупателю будет необходимо обращаться напрямую к продавцу - в Wildberries», — рассказали CNews представители Wildberries. «Условия возврата того или иного товара зависят от причины возврата. Например, если подтверждается брак, полную стоимость такой вещи компенсирует продавец, в том числе и стоимость услуги обратной логистики товара на склад», — добавили они

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Что касается сроков гарантии, то здесь жесткие ограничения Wildberries вводить не планирует. «Гарантийный срок будет зависеть от конкретного изделия», — сообщили CNews представители компании.

Китай поможет

По словам представителей Wildberries, вся техника, которую онлайн-площадка предложит своим покупателям под своей маркой, собирается в трех странах. В списке есть Россия и Китай, а также Белоруссия, известная в России высоким качеством своей бытовой техники — холодильниками, морозильными камерами и пр.

Какой процент товаров будет завозиться и Китая, и сколько поставят российские и белорусские заводы, на момент публикации материала известно не было. Редакция CNews обратилась в Wildberries за комментарием и ожидает ответа.

Конкуренты не дремлют

Среди крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries решил зайти в сферу техники под собственными торговыми марками позже основных конкурентов. Например, еще в в сентябре 2021 г. CNews писал о планах «Яндекс маркета» по запуску брендов техники, которые были реализованы в августе 2022 г. «На сегодняшний день в ассортименте маркетплейса представлены детские товары Junion, бытовая техника и электроника Tuvio, аксессуары для смартфонов Commo, электроинструменты Nocord, а также продукты длительного хранения «Кстати, на маркете», — сообщили CNews представители «Яндекса».

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У Ozon с апреля 2022 г. есть свой бренд Hartens. CNews сообщал, что на первом этапе под ним продавались исключительно умные телевизоры с прошивкой «Яндекса», выпускаемые на территории России. Спустя год ассортимент Hartens перестал ограничиваться лишь одной категорией товаров. «Сейчас вся электроника и бытовая техника СТМ Ozon производится под брендом Hartens. В ассортименте представлено около 100 товаров в нескольких группах: телевизоры, аудиотехника, встраиваемая крупная бытовая техника , мелкая бытовая техника и аксессуары», — рассказали CNews в Ozon.