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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волк Игорь


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 IBS и «Автобан-Digital» объединят усилия в области цифровизации строительства 1
03.10.2024 IBS помогла Utech, официальному правопреемнику Hilti в России, за три месяца импортозаместить ряд ИТ-систем 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Волк Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Salesforce.com 434 1
8455 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1646 1
SAP SE 5327 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 11 1
Федеральное казначейство России 1811 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3174 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1346 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6842 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
1С:ERP Управление предприятием 598 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 517 1
Microsoft Office 3812 1
Пересторонин Юрий 10 1
Новикова Татьяна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5012 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7985 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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