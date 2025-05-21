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Волк Игорь
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|IBS и «Автобан-Digital» объединят усилия в области цифровизации строительства 1
|03.10.2024
|IBS помогла Utech, официальному правопреемнику Hilti в России, за три месяца импортозаместить ряд ИТ-систем 1
Волк Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
|Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
|Salesforce.com 434 1
|1С 8455 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1646 1
|SAP SE 5327 1
|Salesforce CRM Cloud 37 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
|1С:ERP Управление предприятием 598 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 517 1
|Microsoft Office 3812 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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