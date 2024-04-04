«Полюс» строит платформу для работы с данными на решении Arenadata

Крупнейшее золотодобывающее предприятие России «Полюс» строит цифровую аналитическую платформу на базе продукта отечественного вендора Arenadata — СУБД Arenadata DB. Решение позволит выстроить процессы производственной аналитики и накопить данные для работы систем искусственного интеллекта.

Для строительства аналитической платформы требовался комплексный инструмент, который позволяет продуктивизировать решения по анализу данных и в дальнейшем эффективно масштабировать систему. «Полюсу» была важна в том числе гарантированная информационная безопасность системы и техническая поддержка вендора. На основе этих условий была выбрана enterprise-версия Arenadata DB.

«Мы находимся на этапе работы с ценностью данных. Нам необходимо собрать структурированный массив из наших систем базовой автоматизации, обеспечить качество данных. Платформа будет консолидировать потоки из разных источников, в том числе систем управления технологическими процессами, управления горнотранспортным комплексом, лабораторной информационной системы. Данные будут основой для поиска, апробации и последующей продуктивизации решений, направленных на повышение производительности и эффективности операционной деятельности», — говорит Денис Ерофеев, директор департамента развития бизнес-процессов компании «Полюс».

Предприятие будет масштабировать и развивать инфраструктуру: в его планах — встраивать новые запросы, инициативы и потоки данных, включая промышленные, в систему хранения.

«Промышленные предприятия прекрасно осознают, какую ценность для них может принести работа с данными. Поэтому лидеры отрасли активно реализуют проекты по цифровизации data-инфраструктуры. Один из них — «Полюс». Аналитика данных поможет предприятию повысить их качество и использовать информацию для эффективной работы производства на каждом этапе», — комментирует Максим Власюк, директор по продажам Arenadata в направлении реального сектора.

После подготовительных работ, которые идут сейчас, «Полюс» начнёт переводить базу данных цифрового анализа процессов на Arenadata DB в мае 2024 года.