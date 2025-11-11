«Ситидрайв» использует Arenadata DB для аналитики данных о работе каршеринга

Каршеринг «Ситидрайв» использует аналитическое хранилище данных на базе СУБД Arenadata DB (ADB), полностью заменив зарубежное решение от Exasol. Реализованный проект позволил успешно перейти на российское ПО и обеспечить ежечасное обновление данных для бизнес-анализа и операционной отчётности. Текущий объем хранилища — около семи терабайт, данные из него ежедневно используют более 200 бизнес-пользователей и аналитиков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Проект по миграции стартовал летом 2024 г., когда перед командой «Ситидрайва» встала задача найти отечественную СУБД, обладающую необходимой функциональностью и поддержкой. Выбор пал на Arenadata DB — решение, уже зарекомендовавшее себя у крупных игроков отечественного рынка. Внедрение заняло около трёх месяцев. Его требовалось завершить в срок, установленный для отключения прежнего решения.

Текущий объем хранилища на базе Arenadata DB составляет около семи терабайт данных с ежечасным обновлением. Потребителями являются бизнес-аналитики, а также бизнес-пользователи компании, которые получают данные через BI-дашборды. Высокие требования к частоте обновления данных задают нетипичные и сложные задачи для продукта, с которыми ADB успешно справляется.

Использование отечественной СУБД позволяет «Ситидрайву» эффективно принимать решения, основанные на данных, при управлении парком из почти 20 тысяч автомобилей, что особенно важно в условиях работы на таком конкурентном рынке, как каршеринг. Многие ключевые бизнес-процессы в компании в своей работе опираются на аналитические данные из Arenadata DB.

«Переход на отечественную платформу был вызовом, но при этом компания получила устойчивое и развивающееся решение, способное закрыть большинство бизнес-потребностей. Работа с данными остаётся ключевым элементом нашей деятельности, позволяя быстро и обоснованно принимать решения в интересах клиентов и бизнеса», — сказал Михаил Шахов, руководитель отдела управления инфраструктурой данных «Ситидрайва».

«Замена зарубежного решения — это всегда серьезный вызов, особенно для компании уровня «Ситидрайва», где критически важны стабильность, масштабируемость и качество аналитики. Здесь надёжность и эффективность платформы напрямую влияют на развитие сервиса и пользовательский опыт», — считает Максим Власюк, директор по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

В ходе миграции «Ситидрайв» использовал техническую поддержку и обучающие программы от Arenadata. Сотрудничество с вендором обеспечило успешную реализацию проекта и заложило прочную основу для дальнейшего роста и инноваций.