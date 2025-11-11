Разделы

ПО Цифровизация Внедрения Инфраструктура Импортонезависимость
|

«Ситидрайв» использует Arenadata DB для аналитики данных о работе каршеринга

Каршеринг «Ситидрайв» использует аналитическое хранилище данных на базе СУБД Arenadata DB (ADB), полностью заменив зарубежное решение от Exasol. Реализованный проект позволил успешно перейти на российское ПО и обеспечить ежечасное обновление данных для бизнес-анализа и операционной отчётности. Текущий объем хранилища — около семи терабайт, данные из него ежедневно используют более 200 бизнес-пользователей и аналитиков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Проект по миграции стартовал летом 2024 г., когда перед командой «Ситидрайва» встала задача найти отечественную СУБД, обладающую необходимой функциональностью и поддержкой. Выбор пал на Arenadata DB — решение, уже зарекомендовавшее себя у крупных игроков отечественного рынка. Внедрение заняло около трёх месяцев. Его требовалось завершить в срок, установленный для отключения прежнего решения.

Текущий объем хранилища на базе Arenadata DB составляет около семи терабайт данных с ежечасным обновлением. Потребителями являются бизнес-аналитики, а также бизнес-пользователи компании, которые получают данные через BI-дашборды. Высокие требования к частоте обновления данных задают нетипичные и сложные задачи для продукта, с которыми ADB успешно справляется.

Использование отечественной СУБД позволяет «Ситидрайву» эффективно принимать решения, основанные на данных, при управлении парком из почти 20 тысяч автомобилей, что особенно важно в условиях работы на таком конкурентном рынке, как каршеринг. Многие ключевые бизнес-процессы в компании в своей работе опираются на аналитические данные из Arenadata DB.

«Переход на отечественную платформу был вызовом, но при этом компания получила устойчивое и развивающееся решение, способное закрыть большинство бизнес-потребностей. Работа с данными остаётся ключевым элементом нашей деятельности, позволяя быстро и обоснованно принимать решения в интересах клиентов и бизнеса», — сказал Михаил Шахов, руководитель отдела управления инфраструктурой данных «Ситидрайва».

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Замена зарубежного решения — это всегда серьезный вызов, особенно для компании уровня «Ситидрайва», где критически важны стабильность, масштабируемость и качество аналитики. Здесь надёжность и эффективность платформы напрямую влияют на развитие сервиса и пользовательский опыт», — считает Максим Власюк, директор по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

В ходе миграции «Ситидрайв» использовал техническую поддержку и обучающие программы от Arenadata. Сотрудничество с вендором обеспечило успешную реализацию проекта и заложило прочную основу для дальнейшего роста и инноваций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/