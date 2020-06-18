В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства

«Сумма технологий» завершила внедрение единой системы диспетчеризации производства ГМК «Норильский никель». Это один из ключевых и наиболее масштабных проектов программы «Технологический прорыв», реализуемой в компании с 2015 г. и направленной на повышение эффективности ключевых процессов – от добычи руды до производства металла.

Корпоративная система диспетчерского управления производством введена в промышленную эксплуатацию в «Кольской горно-металлургической компании» с мая 2020 г., что стало завершающим этапом внедрения системы в «Норникеле». Ранее проекты по внедрению диспетчеризации производства были реализованы в Заполярном филиале и производственном департаменте головного офиса. Сегодня система функционирует в 18 производственных подразделениях компании.

Единая система диспетчеризации предназначена для автоматизации и оптимизации процессов оперативного планирования и управления производством на уровне головной компании, производственных управлений филиалов и производственно-диспетчерских служб предприятий. Система формирует единую и открытую информационную среду для взаимодействия менеджмента компании, руководителей подразделений, диспетчеров и мастеров при формировании и выполнении производственной программы.

«Проведена большая работа по систематизации и стандартизации процессов и информационных потоков производственного планирования и учета, – сказал Вадим Розов, руководитель проекта компании "Сумма технологий". – В рамках этого проекта мы полностью разобрали и оптимизировали каналы сбора и передачи информации, а также перевели в электронный вид многочисленные формы оперативной производственной отчетности, оцифровали процедуры согласования и утверждения графиков производства».

Одна из ключевых целей проекта – повышение прозрачности производственных процессов за счет максимальной цифровизации производственного учета. Система диспетчеризации позволила компании полностью уйти от телефонного сбора информации и фиксации ее на бумажных носителях. Все данные о ходе технологического процесса поступают в систему автоматически. Каждый пользователь, а это около 400 сотрудников в Норильском промышленном районе, 500 в «Кольской горно-металлургической компании», а также более 40 сотрудников главного офиса компании, в зависимости от должности имеют доступ к необходимым данным с производства в удобном формате и с необходимой детализацией.

Помимо производственного учета, в системе автоматизированы процессы оперативного планирования и формирования декадно-суточных графиков. Система диспетчеризации способна давать прогноз выполнения планов, сравнивая фактическое значение показателя с суточным графиком. Диспетчер одним кликом мыши может рассчитать требуемую производительность для выполнения суточного графика.

Интерфейс системы прорабатывался таким образом, чтобы из всего объема данных выделить именно те, которые в конкретный момент оказывают наибольшее влияние на производственный процесс. Также система диспетчеризации передает данные в смежные MES-системы, которые используются для формирования стратегических планов развития компании.

«Автоматический сбор необходимых данных и оперативная прозрачная отчетность являются базой для информационной поддержки управления производством, – отметил Владимир Трапезин, директор по автоматизации и информационной трансформации производства ГМК "Норильский никель". – Внедрение системы диспетчеризации позволило обеспечить специалистов и руководителей компании инструментом оценки состояния всего производства и принятия оперативных управленческих решений».