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В Мирнинском районе Якутии прокачали связь и мобильный интернет

Жителям Мирнинского района Якутии стало комфортнее звонить близким и серфить в Сети. Инженеры «МегаФона» построили дополнительные базовые станции в райцентре и провели апгрейд оборудования в Удачном, Айхале и Алмазном. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В городах Мирном и Удачном, а также поселках Айхал и Алмазный проживает более 60 тыс. человек, что создает высокую нагрузку на телекоммуникационную систему. По сравнению с 2024 г. мобильный трафик в этом году вырос на 17%. Жители активно используют интернет дома, в дороге, магазинах, школах, на работе и прогулках.

Для снижения нагрузки на оборудование и повышения стабильности и скорости передачи данных специалисты «МегаФона» обновили сеть. В Мирном появились дополнительные базовые станции, работающие на низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных слоях LTE. Это позволило увеличить площадь покрытия и емкость сети. Еще одна станция в городе была усовершенствована. Теперь местные жители могут быстрее открывать страницы и ссылки в браузере, скачивать файлы и отправлять сообщения.

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Безопасность

В Удачном, Айхале и Алмазном также модернизировали базовые станции, переведя частоты в современный стандарт и добавив дополнительный слой 4G. Средние скорости загрузки выросли до 25-30 Мбит/с, а в Удачном максимальная скорость достигает 150 Мбит/с. Модернизированное оборудование обеспечивает больше одновременных подключений к сети, сохраняя качественное соединение даже в часы пиковой нагрузки.

«Стабильная связь и доступ к интернету в регионе как Якутия — это не просто услуга, а жизненно важный фактор для комфорта жителей и развития экономики. Мы постоянно совершенствуем телеком-инфраструктуру. Наши специалисты провели комплекс работ по улучшению сети в Мирнинском районе: построили две станции и модернизировали еще шесть. На каждом оборудовании мы включили оптимальные сочетания частотных диапазонов, что увеличило дальность сигнала и качество связи», — отметила Мария Мамедова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

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