Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199933
ИКТ 15451
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3584
Системы 27081
Персоны 87316
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Нурмухамбетов Глеб

СОБЫТИЯ


25.08.2026 МТС и Министерство образования на Сахалине договорились о цифровизации образовательных проектов 1
11.04.2024 МТС поможет якутским школьники пройти онлайн-отбор в ГИТИС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нурмухамбетов Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 640 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15860 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2747 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12997 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29753 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3285 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18099 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6501 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2294 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24508 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11854 1
Неустроев Прокопий 78 1
Малинковская Евгения 1 1
Белоусов Тарас 1 1
Европа 24987 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1228 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 1
Беларусь - Белоруссия 6311 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3196 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 566 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3375 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 524 1
Образование в России 2911 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 44 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще