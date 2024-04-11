МТС поможет якутским школьники пройти онлайн-отбор в ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами из Республики Якутия пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 15 и 16 апреля 2024 г. Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2024 г. предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» будет проходить сразу на два направления: актерский факультет и на факультет сценографии (кафедра искусства грима).

Онлайн-отбор на актерский факультет состоится 15 апреля 2024 г., начало в 17:00 часов по якутскому времени. Необходима предварительная регистрация. Будущим артистам нужно подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить какой-либо танец. Оценивать мастерство юных жителей Якутии будет декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

Предварительный отбор на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» состоится 16 апреля 2024 г., начало в 17:00 часов по якутскому времени. Необходима предварительная регистрация. Поступающим на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» нужно выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Нарисовать эскиз грима персонажа в любой технике. Оценит талант абитуриентов художественный руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Евгения Малинковская.

«Предварительный онлайн-кастинг в крупнейший театральный вуз Европы на Дальнем Востоке в этом году пройдет уже в четвертый раз. И талантливые якутские выпускники, мечтающие связать свою жизнь с кино и театром, имеют уникальную возможность, находясь на огромном расстоянии от Москвы, попробовать свои силы и лично пообщаться с педагогами ГИТИСа. На Дальнем Востоке, к слову, уже и истории успеха. В прошлом году Южно-Сахалинский школьник Глеб Нурмухамбетов успешно прошел предварительный онлайн отбор, очные дальнейшие этапы и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении. Желаю нашим якутским ребятам в полной мере раскрыть свой талант перед мастерами», — отметил директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

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«Поколение М» — образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 млн руб., которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — театральный вуз, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на востми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В 2023 г. ГИТИС отметил 145-летие.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белорусии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.