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Талантливые абитуриенты Якутии могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор якутских абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 4 апреля 2025 г. Лучшие участники онлайн-отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» пройдет на актерский факультет в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В нем смогут принять участие ученики общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 4 апреля 2025 г., начало в 16:00 часов по якутскому времени. Необходима предварительная регистрация.

Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно педагоги проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец. Оценивать артистизм якутян будет народный артист Росссии, профессор, художественный руководитель курса актерского факультета заочного отделения ГИТИСа Николай Лазарев.

«Предварительный онлайн-отбор в ГИТИС на Дальнем Востоке в этом году пройдет в пятый раз. Талантливые ребята из Якутии ежегодно проявляют интерес к прослушиваниям, что еще раз подтверждает актуальность такого формата для нашего региона. Но самое главное, что у выпускников, желающих попробовать поступить в театральный ВУЗ, есть уникальная возможность лично пообщаться с педагогами ГИТИСа, не вылетая в Москву», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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