Строительные и торговые компании Якутии стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики в Республике Саха (Якутия). За 10 месяцев 2025 г. инвестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами по внедрению видеонаблюдения в Якутии стали предприятия розничной торговли. В данных сферах устанавливают IP-камеры для обозрения внутриторгового пространства в целях безопасности сотрудников, а также предотвращения порчи имущества и поиска правонарушителей. Среди лидеров в этом году оказались производственная и строительная сферы. Также спрос на услугу видеонаблюдения МТС был зафиксирован у одного из кинотеатров Якутска, а также у компании, занимающиеся сертификацией продукции, услуг и организаций.

При этом, по данным аналитиков МТС, технологическим трендом остается интерес к камерам с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать различные объекты и ситуации, например, номера машин при въезде на территорию промышленного предприятия. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.

«Мы ежегодно фиксируем рост спроса у предпринимателей на системы видеонаблюдения в Якутии, и мы видим, что сфер бизнеса также становится все больше. К примеру, в прошлом году лидерами по подключению видеонаблюдения были компании по перевозке грузов и оптовой торговли, в этом году к ним присоединилась розница, производители окон и дверей и другие. Среди трендов отмечу, что малый и средний бизнес в основном выбирает классическую систему видеонаблюдения хранением записей на собственных ресурсах, чего достаточно для охраны торгового пространства. В то время как крупные игроки внедряют более сложные и «умные» системы с хранением в облаке», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.