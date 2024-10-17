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МТС разогнала LTE в парк-отеле Naraada Village

МТС установила телеком-оборудование стандарта LTE в парк-отеле Naraada Village, расположенном в поселке Мохсоголлох Республики Саха (Якутия). Отель известен тем, что находится вблизи стоянки древних людей Диринг-Юрях, проживающих на земле около 2 млн лет назад. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За счет установки нового телеком-оборудования мобильный интернет МТС стал быстрее в два раза и покрывает всю территорию туристического комплекса – гостевые дома, интерактивное пространство для отдыха, банкетный зал, площадь Круголета - памятник Древнего знания, аллеи для прогулок, смотровую площадку, детскую зону, а также побережье реки Лена.

«Удивительные места Якутии привлекают тысячи любителей отдыха на природе, которым важно оставаться на связи. Одним из таких мест стал современный туристический комплекс вблизи стоянки древнего человека Диринг-Юрях. После завершения работ и установки скоростной инфраструктуры связи наши абоненты, отдыхающие здесь, могут пользоваться мобильным интернетом МТС на высокой скорости – загружать видео в соцсети и вести прямые эфиры, звонить по видеосвязи, вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах, а административный персонал сможет оперативно решать рабочие вопросы», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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