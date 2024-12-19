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Умное решение МТС поможет обеспечить безопасность и контроль топливозаправщиков «Саханефтегазсбыта»

МТС сообщает о подключении компании «Саханефтегазсбыт» к системе умного мониторинга местоположения и состояния автотранспорта. Внедрение цифрового решения поможет повысить безопасность на транспорте и контролировать доставку нефтепродуктов в отдаленные труднодоступные районы Якутии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специальное оборудование SKAI, установленное в салонах топливозаправщиков, следит за текущим положением транспорта, показывает историю движения и мест стоянок на карте, определяет скоростные режимы на каждом участке дороги. ИТ-решение также позволяет отслеживать состояние датчиков, просматривать график их показаний и группировать объекты на карте. Умная система автоматически рассылает отчеты по расписанию, а при внештатной ситуации, например, отклонении от запланированного маршрута, диспетчеру мгновенно приходит автоматическое оповещение на почту или SMS.

«МТС уже несколько лет планомерно внедряет умные решения на Дальнем Востоке, в том числе в Якутии. Среди них – геоаналитика на основе больших данных, дистанционный сбор показаний приборов учета тепла и электроэнергии, решение по дистанционному мониторингу канализационных люков в Якутске, интеллектуальное видеонаблюдение и многое другое. Теперь наше ИТ-решение SKAI помогает контролировать своевременную доставку топлива в отдаленные населенные пункты», — сказал директор МТС Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Цифровизация

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