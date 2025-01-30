В Якутии спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций вырос вдвое

МТС зафиксировала рост подключений к российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Республики Якутия. В 2024 г спрос на онлайн-платформу увеличился вдвое по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали государственные учреждения Якутии, в том числе библиотеки, общественные организации, районные и городские администрации. На втором месте оказалась сфера образования, в частности крупные вузы, колледжи, школы. Замыкают тройку наиболее активных пользователей – ИТ-компании.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная в Якутии – включение замены или размытия фона, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары.

«Универсальность платформы «МТС Линк» состоит не только в том, что она подходит практически для любой сферы – образования, бизнеса, медицины, культуры и многих других, но и в ее функционале. Сервис позволяет безопасно хранить и обрабатывать данные как сотрудников, так и клиентов, использовать различные фишки с использование искусственного интеллекта. При этом платформа постоянно дорабатывается. Одним из последних нововведений стал запуск ИИ-помощника для встреч. Он может за вас подвести итоги онлайн-собраний, составить информационные сводки по определенной теме и даже выделить ключевые моменты обсуждений в чатах», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.