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Окружная администрация Якутска оптимизирует работу с помощью цифровых решений МТС

МТС сообщает о переводе Окружной администрации города Якутска на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». С помощью решения МТС администрация Якутска и подведомственные организации будут проводить онлайн-мероприятия и совещания. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На платформе «МТС Линк» сотрудники Окружной администрации получат возможность планировать и организовывать встречи, селекторные совещания, телемосты и семинары в дистанционном формате, а также крупные онлайн-собрания с численностью спикеров не менее 100 человек. Цифровые сервисы «МТС Линк» позволят значительно ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов.

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Возможности платформы помогают измерять вовлеченность сотрудников в коммуникации с использованием интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований. Кроме того, функция помощника на основе искусственного интеллекта может подвести итоги прошедших онлайн-встреч и составлять сводки информации по определенной теме.

«МТС Линк входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует ее соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности, а функционал платформы позволяет оцифровать работу администрации города и подведомственных организаций. Например, можно электронно вести протокол онлайн-мероприятий и перевести в текст содержание видеоконференций, совещаний и вебинаров. Надеемся, что наши цифровые сервисы помогут улучшить рабочие процессы и ускорить принятие важных для нашего города решений», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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