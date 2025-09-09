МТС разогнала LTE для пациентов Национального медцентра Якутии

МТС усилила сеть LTE в Якутске. После установки дополнительного телеком-оборудования вблизи Национального центра медицины имени М. Е. Николаева скорость мобильного интернета здесь увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы около многопрофильного больничного комплекса для детей и взрослых «Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины имени М.Е. Николаева». Мобильный интернет ускорился на территории и внутри всех пяти лечебно-диагностических центров – перинатальном, педиатрическом, консультативно-диагностическом, клиническом и кардиососудистом, в том числе в столовой, лаборатории, а также в прогулочных зонах центра. Увеличенную скорость мобильного интернета также могли почувствовать жители и дачники частного сектора в районе Сергеляхского шоссе, так называемой «Рублевки».

«Ежегодно Национальный медцентр принимает в стационаре около 30 тыс. пациентов и свыше 400 тыс. посещений в поликлинических подразделениях. Увидев возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру в этой локации, мы установили дополнительную базовую станцию для увеличения скорости интернета, чтобы посетители медучреждения имели комфортный доступ к цифровым сервисам. Теперь они будут более комфортно общаться с родными и близкими, пересылать фото и видео, смотреть кино и сериалы, участвовать в вебинарах и многое другое», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.