За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Якутии 8500 раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество и характер нежелательных звонков жителям Республики Якутия за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. на 3 млн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спамеры и телефонные мошенники были наиболее активны в отношении жителей Якутии в марте. В первый весенний месяц они чаще всего пытались связаться с жителями региона, предлагая финансовые услуги, проводя опросы и напоминая о долгах. Одному из абонентов региона с нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться более 8500 раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы.

На основе Big Data «Защитник» определяет, кто звонит абоненту, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы в зависимости от их надежности. Абонент может выбрать, от кого он не хочет получать звонки – в таком случае на них отвечает голосовой помощник. В среднем, один такой перехваченный звонок жителям Якутии в первом полугодии длился 15 секунд. Длительность всех несостоявшихся разговоров в этот период составила 3,9 млн минут или семь лет и четыре месяца.

«Опыт показывает, что даже грамотные и информированные люди, знающие о мошеннических схемах, могут поддаться на уловки злоумышленников под влиянием эмоций. Однако искусственный интеллект не подвержен психологическому манипулированию — он выявляет подозрительные звонки уже в первые секунды беседы. И даже если мошеннику каким-то образом удастся дозвониться, функция “Безопасный звонок” сразу предупредит абонента об угрозе прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.