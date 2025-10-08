Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключила к гигабитному интернету еще 4000 семей Якутска

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Якутске. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти 4000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС впервые развернулась в 16-этажных новостройках жилого комплекса «Кристалл», расположенного на 3 километре Вилюйского тракта. Также высокоскоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных домов 72 и 73 кварталов Якутска. Скорость до 1 Гбит/с открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений для дома.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«Мы фиксируем постоянный рост запроса на качественный и надежный домашний интернет. Горожане активно пользуются домашним wi-fi, поэтому наша задача – обеспечить якутян доступом к высоким скоростям и продолжать развивать фиксированную сеть в регионе. В ближайшее время мы планируем запустить гигабитный интернет в 37, 55, 117 и 142 кварталах Якутска», – сказал директор филиала МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

С начала 2025 г. МТС обеспечила в Якутске гигабитным интернетом и цифровым ТВ более 20 домов 202 квартала, многоэтажные дома квартала Гагаринский, 33 и других кварталов Якутска. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

CNews — 25 лет лидерства

Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще