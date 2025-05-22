Гигабитный интернет МТС появился еще в 18 многоквартирных домах Якутска

МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с и цифрового ТВ в Якутске. Жители еще 18 многоквартирных домов, расположенных в 202 квартале, получили возможность подключить сверхбыстрый домашний интернет МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развитие сети широкополосного доступа в интернет в Якутске проходит в несколько этапов. Ранее доступ к домашним сервисам МТС появился в большей части домов 202 квартала, в мае сверхскоростной интернет получили жители еще 18 многоэтажек микрорайона.

Теперь жители этих домов могут пользоваться цифровым ТВ и высокоскоростным интернетом от МТС, который работает в 10 раз быстрее обычного тарифа (до 100 Мбит/с). Обновленная сеть обеспечивает стабильное соединение даже при одновременном использовании множества устройств. Это позволяет без задержек играть в онлайн-игры с детализированной графикой, смотреть видео в сверхвысоком качестве (4K и 8K), быстро загружать объемные файлы, а также комфортно работать и учиться из дома.

«Одна из наших ключевых задач — увеличить зону покрытия скоростного домашнего интернета и цифрового телевидения в Якутске. Мы отмечаем устойчивый рост интереса жителей города к современным онлайн сервисам, и чтобы удовлетворить эти потребности, требуется доступ к сверхскоростному интернету. На сегодняшний день МТС охватила уже почти половину жилого фонда Якутска. То есть более 50 тыс. квартир могут подключить наш домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, в частности жители квартала Гагаринский, расположенного рядом с аэропортом, горожане из многоквартирных домов 33 и 72 кварталов и других», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.