Около 23% покупателей составляют список продуктов с помощью ИИ

Порядка 23% пользователей используют ИИ для составления списка или корзины продуктов, из них 7% выбирают GigaChat, 6% — YandexGPT, 5% — Deepseek, и еще 5% — ChatGPT. К такому выводу пришли аналитики программы лояльности «СберСпасибо» и медиахолдинга Rambler&Co по итогам опроса 120 тыс. россиян об онлайн‑покупках в продуктовых магазинах. Об этом CNews сообщили представители программы лояльности «СберСпасибо».

«С помощью ИИ можно проанализировать историю покупок и предпочтения, чтобы оптимизировать бюджет. Сейчас уже 4% покупателей применяют ИИ при заказе продуктов и отмечают, что это ускоряет навигацию по каталогу. Еще 17% готовы подключить рекомендации нейросетей, если это упростит выбор и поможет сэкономить; 30% пока сомневаются, а 49% предпочитают разбираться самостоятельно. Алгоритмы способны сравнивать позиции, находить более дешевые аналоги и альтернативные способы снизить итоговую стоимость — использовать промокод, кешбэк или бонусы. Например, в Самокате средний размер списания составляет 140 бонусов за покупку», — отметила Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо».

«Покупатели довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда в каталоге нет знакомых брендов или упаковка не вызывает доверия. В таких случаях большинство читает отзывы и рейтинги (33%), часть использует фильтры и сортировку (23%), еще 20% откладывают решение, а 22% отменяют заказ и закрывают приложение. К ИИ-ассистентам за рекомендациями обращаются пока 2%. Вероятно, покупатели предпочитают доверяют свой выбор опыту других пользователей, особенно когда речь идет о субъективных характеристиках — качестве, вкусе, надежности товара», — сказала Ольга Иванова.

Методология

Исследование основано на двух массивах данных. С 24 по 31 июля 2025 г. медиахолдинг Rambler&Co провел онлайн-опрос на своих онлайн-ресурсах о покупках в продуктовых магазинах, в котором приняли участие свыше 120 тыс. респондентов со всей России. Аналитики «СберСпасибо» дополнительно выявили и проанализировали более 438 млн обезличенных операций среди 96 млн участников программы лояльности в категории «Супермаркеты» за периоды 1 января — 30 июня 2024 и 2025 гг.