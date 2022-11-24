ГК Softline оборудовала лаборатории Центра одаренных детей Смоленской области «Смоленский Олимп» на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия

Группа компаний Softline оснастила две лаборатории в Лицее имени Кирилла и Мефодия г. Смоленска, на базе которого открылся Региональный центр выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп». По итогам проекта были полностью оборудованы лаборатории «Альтернативные источники энергии» и «Космические технологии» передовыми российскими учебно-методическими наборами, стендами, устройствами и станциями, с помощью которых талантливые дети смогут осваивать перспективные научные направления. На новых площадках ученики лицея будут заниматься как изучением теоретических основ дисциплин, так и прототипированием и конструированием, а также готовиться к участию во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия» проводит обучение детей с 8 по 11 класс по четырем профилям — физико-математическому / технологическому, гуманитарному, естественнонаучному и социально-экономическому. C сентября 2022 г. на базе лицея стал функционировать Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Смоленский Олимп». Но и до открытия центра в лицее часто проходили образовательные смены. Их участники – ребята из разных уголков Смоленской области – неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса «Большие вызовы», который традиционно проводится на базе «Сириуса», в частности создавая проекты в направлении «Космические технологии». Региональный центр призван стать площадкой для раскрытия творческого потенциала одаренных детей, их поддержки и сопровождения. На его основе ученики будут обучаться по следующим профилям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Оборудование для работы двух лабораторий по направлениям «Альтернативные источники энергии» и «Космические технологии» было подобрано и поставлено ГК Softline — ведущим поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

«Успешная проектная и исследовательская работа с обучающимися по естественно-научному профилю требует новых подходов к обучению, которые сопряжены с применением информационных технологий и высокотехнологичного оборудования. У ГК Softline огромный опыт в реализации нацпроекта “Образование”, уже много лет мы подбираем и поставляем в учебные заведения по всей стране самое современное аппаратное и программное обеспечение, поэтому в рамках этого проекта мы смогли предложить и поставить передовое оборудование, отвечающие всем требованиям лицея как к стоимости, так и к функционалу. Мы уверены, что обучение в новых лабораториях позволит юным талантам освоить инновационные области, выбрать будущую профессию и найти свой путь в науке», – сказал Александр Гуркин, руководитель направления развития бизнеса департамента комплексных проектов Softline.

«Обучение в наших лабораториях “Альтернативные источники энергии” и “Космические технологии” должно проходить на специальном оборудовании, поэтому нам важно было найти ИТ-партнера, компетентного в такой специфическом области. Команда Softline подобрала наилучшие решения для организации эффективного и увлекательного образовательного процесса на наших площадках – мы высоко оценили и подробные грамотные консультации, и кратчайшие сроки поставки высокотехнологичных устройств. Среди них – уникальные учебные стенды для изучения альтернативной энергетики, используя которые, старшеклассники смогут познакомиться с прорывными направлениями в данной области, такими как водородные топливные элементы, волновые и термоэлектрические генераторы и современные системы накопления энергии, включая редокс-батареи. А для обучающихся 7-9 классов наибольший интерес представляют учебные наборы для проектной деятельности и соревнований (например, для участия в конкурсе “Первый элемент”, целью которого является создание действующих транспортных средств, приводимых в движение с использованием водородных топливных элементов). По мнению кандидата технических наук, доцента кафедры “Технологические машины и оборудование” филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ в г. Смоленске Юрия Владимировича Синявского, по составу лабораторно-исследовательского оборудования в области альтернативной энергетики наш центр находится на уровне лучших вузов страны. Лаборатория “Космические технологии” включает разнообразные инженерные конструкторы, в том числе луноходы и ракеты, станции приема спутниковой информации и многое другое. Используя данные устройства, ученики смогут изучать различные космические аппараты и прикладные космические системы, работать над инженерными кейсами, проектировать и создавать макеты ракет и спутников, обучаться современным подходам и направлениям альтернативной энергетики, выполнять проекты, связанные с георазведкой, контролем окружающей среды, экологией и сельским хозяйством и т.д. Все это будет способствовать раскрытию потенциала наших учеников, ведь заниматься проектной деятельностью, научно-исследовательской работой, развивать командные навыки и создавать перспективные разработки им будет легко и интересно. Мы выражаем благодарность ГК Softline за содействие в создании современного образовательного пространства», – сказала Ольга Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия».

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