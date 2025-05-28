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Симаков Леонид
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Исследование: Каждый четвертый путешественник готов делиться данными с ИИ ради персональных предложений 1
Симаков Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
|Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 120 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
|Иванова Ольга 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1554 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
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