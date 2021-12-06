Альфа-банк представил нового голосового помощника

Альфа-банк на конференции Alfa Digital Open официально представил Альфа, нового голосового финансового помощника. Ранее с ним можно было пообщаться в пилотном режиме.



Альф понимает голосовые команды и помогает пользователям мобильного приложения Альфа-банка выполнять финансовые операции.

Чтобы поговорить с Альфом, достаточно нажать на красную эмблему помощника вверху экрана, рядом с колокольчиком. На устройствах с iOS есть еще способ — можно просто попросить Siri позвать Альфа.

Альф умеет отвечать на вопросы о балансе счета, задолженности по кредитной карте, сумме ближайшего платежа по ипотеке, а еще он помогает быстро перейти в нужный раздел мобильного приложения.

Первый голосовой помощник, который проявляет эмоции



Голос Альфа — не простой компьютерный синтез, он обогащен эмоциями и создан на основе голоса актера озвучки Всеволода Кузнецова, именно его голосом в фильмах говорят многие голливудские звезды.

«Альф — это не только разработка команды цифрового бизнеса Альфа-банка в Санкт-Петербурге, но также синергия лучших технологических решений от наших партнеров», — поделился член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков.

Финансовый помощник Альф создан с использованием технологии синтеза речи Yandex SpeechKit Brand Voice. Она позволяет создать полную цифровую копию голоса человека. Для старта в студии записали первые 50 часов вариантов фраз реального человека, разных интонационно и синтаксически. Обученная на этом дата-сете модель может воспроизвести любой текст и с естественными интонациями отвечать на вопросы.

Кто помогает Альфу шутить?



Альф способен поддержать разговор с пользователем и обладает чувством юмора, которое помогает устанавливать эмоциональную связь искусственного интеллекта и человека. Юмор Альфа создается в коллаборации с одним из культовых иронических пабликов рунета Slovo Dna Кирилла Караваева.

Спустя месяц после пилотного старта с Альфом уже познакомились более миллиона клиентов

Искусственный интеллект Альфа команда банка создает совместно с компанией Just AI, одним из мировых лидеров в сфере машинного обучения и технологий NLU (natural language understanding, понимание естественного языка).

Альф продолжает развиваться, обучается новым навыкам и повышает качество взаимодействия с пользователем. Спустя месяц после пилотного старта с Альфом уже познакомились более миллиона клиентов.